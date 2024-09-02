Министр инфраструктуры Владимир Свет обнародовал план сокращений расходов и... хочет получить дополнительно двадцать миллионов

Конец августа. Правительство ведет переговоры по бюджету на новый год. Народ уже дождался двух из трех мер, с помощью которых должны поправиться финансы государства: повышение налогов и новые государственные кредиты. А вот третья, наиболее горячо ожидаемая на протяжении долгих лет – сокращение в госсекторе, почему-то так и не сдвинулась с мертвой точки. Больше уже нельзя откладывать, это придется сделать.