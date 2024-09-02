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Министр инфраструктуры Владимир Свет обнародовал план сокращений расходов и... хочет получить дополнительно двадцать миллионов

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Министр инфраструктуры Владимир Свет.
Министр инфраструктуры Владимир Свет. Фото: Mihkel Maripuu

Министр инфраструктуры Владимир Свет рассказывает о том, как выглядит его план сокращения расходов, когда наконец откроется долгожданная кубышка в 160 миллионов евро на реновацию жилья и почему он собирается попросить из госбюджета дополнительные двадцать миллионов евро.

Перевод: Александр Шкут

Конец августа. Правительство ведет переговоры по бюджету на новый год. Народ уже дождался двух из трех мер, с помощью которых должны поправиться финансы государства: повышение налогов и новые государственные кредиты. А вот третья, наиболее горячо ожидаемая на протяжении долгих лет – сокращение в госсекторе, почему-то так и не сдвинулась с мертвой точки. Больше уже нельзя откладывать, это придется сделать.

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