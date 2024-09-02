Архитекторы Сийм Туксам и Силле Пихлак - исследователи Центра компетенций по деревянной архитектуре PAKK Эстонской академии художеств - разработали новую альтернативу типичному деревянному дому в «стиле Лендера», который был популярен в начале XX века и хорошо известен в Каламая м Пельгулинне, а также в Кадриорге и Уус-Мааильм. Новая альтернатива называется sLender - адаптируемый типовой многоквартирный дом, отвечающий современным потребностям. Это совершенно новое решение, в центре которого находятся экологичность и нейтральные в отношении климатических изменений технологии.

Многоквартирный дом sLender, созданный на базе передовой практики и знаний эстонских архитекторов, а также специалистов по деревянной архитектуре, отличается полностью деревянной конструкцией. Как строительный материал дерево обеспечивает гибкость в проектировании и позволяет создавать современные экологичные решения, имеющие низкий углеродный след.

«Hepsor стремится создавать инновационные и устойчивые решения, мы строим уникальные и качественные жилые и коммерческие здания. Возведение первого в Эстонии многоквартирного дома типа sLender позволяет нам предложить экологически чистые здания, которые идеально подходят для хорошо информированных и ориентированных на будущее клиентов. Поскольку в масштабах Эстонии здание будет уникальным, мы выведем развитие устойчивых многоквартирных домов на новый уровень - наш дом станет примером инноваций для всего сектора», - сказал член правления Hepsor Хенри Лакс.

«sLender - это совершенно уникальное архитектурное решение, соответствующее как нашему переменчивому климату, так и столичной атмосфере. В Эстонии ранее не создавали такие адаптируемые типовые многоквартирные дома, в которых основное внимание уделялось бы экологичности, эффективному использованию ресурсов, удобству производства и развитию технологий проектирования. Основными ценностями проекта являются безотходное строительство (мы избегаем создания производственных отходов), цифровые решения (параметрическая адаптируемая модель), основанный на экономике замкнутого цикла дизайн (все элементы здания могут быть разобраны и использованы повторно) и, конечно же, хороший микроклимат в помещении и новые пространственные качества (ступенчатые и просторные помещения с переменной высотой потолков). Кажется, что для одного здания это довольно много, но мы, действительно, провели огромную подготовительную работу с исследователями из Эстонской академии художеств и Таллиннского технического университета, и теперь пришло время применить результаты на практике и перенести знания из академических заведений на строительную площадку», - рассказала архитектор Силле Пихлак.