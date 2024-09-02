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У Eesti Loto будет новый руководитель, выбранный из 70 кандидатов

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Трийн Аган.
Трийн Аган. Фото: Erakogu / Krõõt Tarkmeel

С 1 ноября к работе в качестве председателя правления государственного акционерного общества Eesti Loto приступит Трийн Аган. Она была выбрана советом предприятия в ходе публичного конкурса с участием более 70 кандидатов.

Перевод: Павел Соболев

«Новым руководителем стал кандидат, у которого есть четкое видение того, как вывести Eesti Loto на новый уровень развития и сделать продукты еще более удобными для клиентов», - сказал Линнар Вийк, председатель совета Eesti Loto.

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