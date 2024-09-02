Финляндия планирует полностью запретить приобретение недвижимости для некоторых категорий иностранных граждан, поскольку приобретение недвижимости рядом с критически важной инфраструктурой лицами, связанными с Россией, создает угрозу безопасности.
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Финляндия полностью запретит россиянам покупать недвижимость (1)
Перевод: Павел Соболев
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен представил в понедельник план полного запрета россиянам покупать недвижимость, сообщает информационное агентство Bloomberg. Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.