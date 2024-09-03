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Видео Россия вмешалась в работу беспилотника-разведчика США в небе над Эстонией

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Беспилотный летательный аппарат наблюдения и разведки ВВС США RQ-4 Global Hawk.
Беспилотный летательный аппарат наблюдения и разведки ВВС США RQ-4 Global Hawk. Фото: AFP / Scanpix

Минобороны Эстонии подтвердило Rus.Postimees информацию о проблемах с беспилотником ВВС США в небе над Эстонией. Детали инцидента не раскрываются, но известно, что стратегический разведчик смог совершить посадку, несмотря на помехи в управлении. Проблема затрагивает и военную, и гражданскую авиацию в Балтийском регионе, отмечают в Минобороны.

О том, что российские военные смогли помешать работе американской военной разведки в Эстонии, первого сентября сообщила пресса РФ. Государственные СМИ рассказали о проблемах с управляемостью «стратегического беспилотника шпиона».

«Беспилотник шпион неутомимо нарезал петли вдоль границы РФ от Ленинградской области до Пскова. Затем внезапно подал сигнал о потере связи с оператором и некоторое время маневрировал хаотически», - написали медиа РФ без уточнений о том, когда именно произошел инцидент.

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