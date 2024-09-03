Видео Россия вмешалась в работу беспилотника-разведчика США в небе над Эстонией

Минобороны Эстонии подтвердило Rus.Postimees информацию о проблемах с беспилотником ВВС США в небе над Эстонией. Детали инцидента не раскрываются, но известно, что стратегический разведчик смог совершить посадку, несмотря на помехи в управлении. Проблема затрагивает и военную, и гражданскую авиацию в Балтийском регионе, отмечают в Минобороны.