Пролетел мимо гимназии? Армия юных безработных растет с каждым годом

Куда податься девятикласснику, которого по окончании основной школы не взяли ни в гимназию, ни в профессионально-техническое училище? Приличное образование у него, по сути, отсутствует, возрастом еще не вышел. Хорошо, если у родителей есть деньги содержать ребенка. А если нет?