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Пролетел мимо гимназии? Армия юных безработных растет с каждым годом

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Студент строительного училища (иллюстративное фото).
Студент строительного училища (иллюстративное фото). Фото: Marko Saarm

Куда податься девятикласснику, которого по окончании основной школы не взяли ни в гимназию, ни в профессионально-техническое училище? Приличное образование у него, по сути, отсутствует, возрастом еще не вышел. Хорошо, если у родителей есть деньги содержать ребенка. А если нет?

Численность армии безработной молодежи ежегодно пополняется за счет бывших девятиклассников по меньшей мере на несколько сотен человек, выяснил Rus.Postimees.

Согласно данным Министерства образования и науки, в 2022/2023 учебном году закончили основную школу в общей сложности 14105 девятиклассников.

Из них 751 человек никуда не поступил, 3599 человек выбрали профессиональное образование, еще 9750 были приняты в гимназии.

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