В деревне Коорасте в волости Канепи в субботу утром во время монтажных работ по установлению битумной кровли загорелась стена дома.
Использование газовой горелки при монтаже битумной кровли привело к пожару
Перевод: Павел Соболев
Сообщение о пожаре в центр тревоги поступило 31 августа в 8.44. Хозяин участка самостоятельно сбил пламя садовым шлангом, а спасатели вскрыли стену, чтобы получить доступ к очагу и окончательно потушить возгорание.
Причиной пожара стало несоблюдение требований безопасности при монтаже битумного покрытия; при проведении работ использовалась газовая горелка. Спасательный департамент подчеркивает, что при проведении подобных работ необходимо соблюдать требования безопасности, которые можно найти в положениях Закона о пожарной безопасности.