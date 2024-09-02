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Использование газовой горелки при монтаже битумной кровли привело к пожару

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Место пожара в Коорасте.
Место пожара в Коорасте. Фото: Lõuna päästekeskus

В деревне Коорасте в волости Канепи в субботу утром во время монтажных работ по установлению битумной кровли загорелась стена дома.

Перевод: Павел Соболев

Сообщение о пожаре в центр тревоги поступило 31 августа в 8.44. Хозяин участка самостоятельно сбил пламя садовым шлангом, а спасатели вскрыли стену, чтобы получить доступ к очагу и окончательно потушить возгорание.

Причиной пожара стало несоблюдение требований безопасности при монтаже битумного покрытия; при проведении работ использовалась газовая горелка. Спасательный департамент подчеркивает, что при проведении подобных работ необходимо соблюдать требования безопасности, которые можно найти в положениях Закона о пожарной безопасности.

Использование газовой горелки требует соблюдения строгих правил.
Использование газовой горелки требует соблюдения строгих правил. Фото: Lõuna päästekeskus
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