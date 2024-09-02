Использование газовой горелки при монтаже битумной кровли привело к пожару

Сообщение о пожаре в центр тревоги поступило 31 августа в 8.44. Хозяин участка самостоятельно сбил пламя садовым шлангом, а спасатели вскрыли стену, чтобы получить доступ к очагу и окончательно потушить возгорание.

Причиной пожара стало несоблюдение требований безопасности при монтаже битумного покрытия; при проведении работ использовалась газовая горелка. Спасательный департамент подчеркивает, что при проведении подобных работ необходимо соблюдать требования безопасности, которые можно найти в положениях Закона о пожарной безопасности.