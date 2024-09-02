С 1 сентября люди, отправляющиеся в страны Шенгенской зоны и нуждающиеся в приеме наркотических или психотропных веществ во время поездки, могут получать во всех эстонских аптеках шенгенские медицинские сертификаты.
Эстонские аптеки стали выдавать шенгенские сертификаты для поездок с лекарствами
Сертификат подтверждает, что лекарства, которые везет человек, выданы легально, преимущественно в аптеке или в отдельных случаях врачом. Сертификаты нужны для поездок в страны Шенгенской зоны и транзита через них, в том числе через аэропорты.
Страны Шенгенской зоны на сегодняшний день: Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Нидерланды, Хорватия, Исландия, Италия, Греция, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия, а также входящие в эти государства архипелаги, например, Канарские острова.
До 1 сентября шенгенские медицинские сертификаты выдавал Департамент лекарственных средств.