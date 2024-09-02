Союз строителей инфраструктуры направил в правительство обращение, в котором указал, что если не будет выделено достаточного финансирования для содержания государственных дорог, то их качество в ближайшее время значительно ухудшится. Глава Департамента транспорта Прийт Саук уверен, что в ближайшие годы улучшений не произойдет, так как дополнительного финансирования не будет.
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Глава Департамента транспорта: ожидать улучшения дорожных условий в ближайшие годы не следует
Перевод: Валерия Ермакова
Директор Департамента транспорта сказал, что в последние годы финансирование строительства и ремонта государственных дорог значительно сократилось, к тому же на ситуацию влияют инфляция, рост цен и кризисы.