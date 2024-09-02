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МНЕНИЕ Эстонский язык обеспечивает мне возможности для успешной жизни

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Здравствуй, школа!
Здравствуй, школа! Фото: Arvo Meeks
  • Я ходил в русский детский сад, а затем в русскую школу
  • Я очень быстро адаптировался к новой обстановке и сразу начал все понимать
  • Переход на эстоноязычное обучение был лучшим решением, которое я мог принять для своего будущего

Обучение всегда было важной частью жизни каждого молодого человека. В обществе все больше ценятся люди с хорошим образованием. Этому способствует и то, что качество образования за последние десятилетия значительно выросло, пишет молодой реформист Богдан Янаков.

Хотя хорошее образование обеспечено всем жителям нашей страны, мы должны задаться вопросом: все ли выпускники школ в действительности одинаково конкурентоспособны на рынке труда?

Простой ответ – нет. По статистике, лишь половине старшеклассников, родным языком которых является русский, удалось овладеть эстонским языком на уровне В2, что является весьма печальным результатом. Не только потому, что эстонский – наш общий язык, объединяющий людей, но и потому, что у половины выпускников существенно более ограниченные возможности для работы и дальнейшего образования. Это печально, потому что единственное, что мешает талантливой молодежи, это то, что ее недостаточно учили в школе государственному языку. Здесь проступает еще одна тенденция.

Семьдесят процентов русскоязычных семей хотят, чтобы их ребенок учился на эстонском языке. Родители заботятся о благополучии своих детей и хотят предоставить им как можно больше возможностей еще с детства. Ребенок, особенно в детском саду или в первом классе, быстро привыкает к новому языку и вскоре свободно на нем говорит. Здесь я хотел бы привести пример из собственного опыта.

Я ходил в русский детский сад, а потом в русскую школу, родители спорили, в какую школу меня отдать, но все равно выбрали школу с русским языком обучения, которая была недалеко от дома. С 7-го класса я начал посещать курсы эстонского языка, который стал мне даваться настолько хорошо, что в 8-м классе я сдал языковой экзамен B1, а в 9-м классе пошел на курсы эстонского языка в клубе гимназистов. В то же время у меня внезапно появилось желание пойти в гимназию с обучением на эстонском языке.

Меня так воодушевила эта идея, что я начал подыскивать школу и подавать заявления. Конечно, мои языковые навыки не были на том уровне, который необходим для поступления в элитные школы, а государственных гимназий в то время не было. Поэтому выбор пал на школы Кристийне и Мустамяэ, а поскольку учился я хорошо, дополнительных экзаменов сдавать не пришлось.

Итак, в начале летних каникул я получил письмо о том, что меня приняли в Таллиннскую среднюю школу Мустамяэ. Моей радости не было предела – новая школа, новые друзья и обучение на эстонском языке. Хоть поначалу было страшно, но 1 сентября все мои страхи развеялись. Я сразу нашел новых друзей, очень быстро адаптировался к новой обстановке и сразу начал все понимать.

Этот опыт побудил меня взяться за еще более масштабные и трудные задачи, которые ждали меня дальше. Но самое главное, я быстро выучил язык и вижу, как он обеспечивает мне более широкие возможности для хорошей и успешной жизни. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что переход был лучшим решением, которое я, будучи молодым человеком, мог принять для своего будущего.

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