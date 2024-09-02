МНЕНИЕ Эстонский язык обеспечивает мне возможности для успешной жизни

Хотя хорошее образование обеспечено всем жителям нашей страны, мы должны задаться вопросом: все ли выпускники школ в действительности одинаково конкурентоспособны на рынке труда?

Простой ответ – нет. По статистике, лишь половине старшеклассников, родным языком которых является русский, удалось овладеть эстонским языком на уровне В2, что является весьма печальным результатом. Не только потому, что эстонский – наш общий язык, объединяющий людей, но и потому, что у половины выпускников существенно более ограниченные возможности для работы и дальнейшего образования. Это печально, потому что единственное, что мешает талантливой молодежи, это то, что ее недостаточно учили в школе государственному языку. Здесь проступает еще одна тенденция.

Семьдесят процентов русскоязычных семей хотят, чтобы их ребенок учился на эстонском языке. Родители заботятся о благополучии своих детей и хотят предоставить им как можно больше возможностей еще с детства. Ребенок, особенно в детском саду или в первом классе, быстро привыкает к новому языку и вскоре свободно на нем говорит. Здесь я хотел бы привести пример из собственного опыта.