МНЕНИЕ Эстонский язык обеспечивает мне возможности для успешной жизни

Хотя хорошее образование обеспечено всем жителям нашей страны, мы должны задаться вопросом: все ли выпускники школ в действительности одинаково конкурентоспособны на рынке труда?
Простой ответ – нет. По статистике, лишь половине старшеклассников, родным языком которых является русский, удалось овладеть эстонским языком на уровне В2, что является весьма печальным результатом. Не только потому, что эстонский – наш общий язык, объединяющий людей, но и потому, что у половины выпускников существенно более ограниченные возможности для работы и дальнейшего образования. Это печально, потому что единственное, что мешает талантливой молодежи, это то, что ее недостаточно учили в школе государственному языку. Здесь проступает еще одна тенденция.
Семьдесят процентов русскоязычных семей хотят, чтобы их ребенок учился на эстонском языке. Родители заботятся о благополучии своих детей и хотят предоставить им как можно больше возможностей еще с детства. Ребенок, особенно в детском саду или в первом классе, быстро привыкает к новому языку и вскоре свободно на нем говорит. Здесь я хотел бы привести пример из собственного опыта.
Я ходил в русский детский сад, а потом в русскую школу, родители спорили, в какую школу меня отдать, но все равно выбрали школу с русским языком обучения, которая была недалеко от дома. С 7-го класса я начал посещать курсы эстонского языка, который стал мне даваться настолько хорошо, что в 8-м классе я сдал языковой экзамен B1, а в 9-м классе пошел на курсы эстонского языка в клубе гимназистов. В то же время у меня внезапно появилось желание пойти в гимназию с обучением на эстонском языке.