Решающая осень Чего Украина и Россия добились на фронте и что будет дальше

«Поэтому считать, что какая-либо из сторон по состоянию на данный момент достигла решающего преимущества или стратегического успеха, было бы неправильно», - сказал он Би-би-си.

Наступательные операции сторон будут продолжаться вплоть до зимы или до наступления холодов, полагает эксперт.

Летние успехи ВСУ

Успехом украинской армии в весенне-летний период можно считать удержание фронта в условиях дефицита людей и оружия. Силы обороны смогли сдержать начавшееся 10 мая российское наступление в Харьковской области и не допустили стремительного продвижения вглубь территории.

За почти четыре месяца боев у Волчанска и Липцов успехи России здесь минимальны, линия фронта почти не движется.

Кроме того, именно в этот период украинский ОПК сумел нарастить объемы производства дальнобойных дронов. По количеству и регулярности их применения Украина даже смогла перегнать Россию. Под удары БПЛА практически каждый день попадают объекты российской обороны, военные аэродромы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие комплексы.

Украинские власти говорят о «положительной динамике» и в производстве ракет, в частности, баллистических.

Однако все эксперты согласны, что главным событием лета стало украинское наступление на Курскую область, начавшееся 6 августа.

Украинский военный в российском городе Суджа. Фото: Reuters

Эта операция была неожиданной, продуманной, стремительной и достигла определенных военных результатов.

Давид Гендельман считает, что Киев решился на нее из-за неблагоприятного хода оборонительной операции на Покровском направлении. Он использует аналогию с игрой в шахматы.