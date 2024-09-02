Должна сохраняться национальная гордость
Учитывая мрачный опыт Западной Европы и тот факт, что советское иммиграционное сообщество все еще интегрировано в Эстонии наполовину, должно быть ясно, что в нынешней социально-исторической ситуации как увеличение иммиграции, так и смягчение языковых требований были бы крайне рискованными с точки зрения долгосрочного развития.
По сути, это означало бы создание подобной иммиграционной ситуации, которая царила в Эстонии в советское время, когда привозили рабочую силу, к которой практически не предъявлялись языковые требования и не предвиделась интеграция, даже когда говорилось о дружбе между народами. В действительности же иммигранты навязывали эстонцам свой языковой выбор не только в обслуживании, но и в повседневной жизни, они чувствовали себя хозяевами жизни в чужом обществе.
Подобно советскому интернационализму, идеология толерантности утверждает, что нормально общаться с человеком на языке, понятном каждому, а не навязывать ему свой язык в националистической манере
Подобно советскому интернационализму, идеология толерантности утверждает, что нормально общаться с человеком на языке, понятном каждому, а не навязывать ему свой язык в националистической манере. Те, кто сейчас говорит о снижении языковых требований и увеличении иммиграции, хотели бы вернуть Эстонию во времена Брежнева в плане языковой политики. Разница в том, что у многих людей молодого поколения сейчас нет национального сопротивления, они воспринимают национальную гордость как грубость или что-то похуже.
Теоретически мультикультурная толерантность может показаться благородной и красивой, но, как показывает европейский опыт, она приводит к серьезным социальным проблемам. Поэтому жертвовать долгосрочным общественной безопасностью Эстонии ради сиюминутной экономической выгоды совершенно безответственно.