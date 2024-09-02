МНЕНИЕ Обнуление языковых требований вернет нас во времена Брежнева с точки зрения языковой политики

Основываясь на интервью с заслуженным профессором Эне-Маргит Тийт, еженедельник Eesti Päevaleht LP на прошлой неделе опубликовал ура-оптимистическую редакционную статью (LP, 16.08), в которой говорится, что если бы эстонцы избавились от «менталитета осажденной крепости», вызванного страхом вымирания, можно было бы начать обсуждать смягчение языковых требований.

Совершенно верно то, что экзистенциальное чувство безысходности (будь то от мысли о том, что изменение климата делает жизнь на земле адской или от того, что эстонская национальность в любом случае обречена на неминуемое исчезновение) не способствует выживанию национальности. Столь же глупа и бесшабашность в отношении будущего двух известных поросят из сказки. Так можно оказаться в ситуации, когда уже поздно будет что-то исправлять.

Изучение устойчивости языков и наций – научная область с многолетней историей, которая сумела выявить некоторые закономерности, а также тот факт, что каждая лингвосоциологическая ситуация различна. Таким образом, неразумно успокаиваться, зная, что после Северной войны эстонцам удалось успешно принять около 20 процентов иммигрантов. И что исландцы не боятся вымирания, хотя их всего 400 000.

Реконструированное сражение Северной войны в крепости Раквере. Фото: Каспер Мяэ