Очертания носа «Титаника», проступающие из темных глубин Атлантического океана, стали одним из самых узнаваемых образов, связанных с затонувшим кораблем. Однако новая экспедиция к месту гибели лайнера установила, что остов корабля медленно, но верно разрушается: на нем обрушилась часть металлической ограды, пишет Би-би-си.
Уникальные фотографии медленного разрушения «Титаника» на дне моря
Это перевод репортажа наших корреспондентов, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Новые снимки носа «Титаника» (а в этом месте происходило действие самой знаменитой сцены одноименного фильма с Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет) были сделаны подводными роботами во время погружений этим летом.
Полученные фотографии демонстрируют, каким образом останки корабля изменились за более чем 100 лет под водой.
«Титаник» затонул в 1912 году, столкнувшись с айсбергом; погибли 1,5 тыс. человек.
«Благодаря поп-культуре, нос „Титаника“ стал моментально узнаваемым. Именно о нем люди думают, когда вспоминают о затонувшем корабле. Но теперь он выглядит иначе, - говорит Томасина Рэй из компании RMS Titanic Inc, которая проводила экспедицию. - Это еще одно напоминание о его ежедневном разрушении. Постоянно звучит вопрос - долго еще «Титаник» будет там лежать? Ответа мы не знаем, но можем проследить за происходящим в реальном времени».
Авторы исследования считают, что секция ограждения длиной примерно 4,5 м обвалилась в течение последних двух лет.
Фотографии и цифровой скан остова корабля, сделанные во время экспедиции 2022 года, показывают, что в тот момент ограда еще была на месте, хотя уже начинала шататься. «В какой-то момент металл не выдержал, и она упала», - говорит Рэй.
Это не единственная часть лежащего на глубине 3,8 тыс. метров корабля, которую разрушило море. Металлические части «Титаника» постепенно поглощают микробы, что приводит к появлению особых сталактитов из ржавчины.
Погружения, которые в 2019 году осуществлял исследователь Виктор Весково, выявили разрушение офицерских кают в правой части судна, уничтожение салона и исчезновение некоторых помещений, таких, как капитанская ванная комната.
Экспедиция, организованная компанией RMS Titanic Inc, состоялась в июле и августе этого года.
В ходе нее два подводных аппарата с дистанционным управлением сделали более 2 млн снимков и 24 часа видеокадров в высоком разрешении. На них запечатлен как остов корабля, разломившийся пополам в момент крушения (его нос и корма лежат примерно в 800 метрах друг от друга), так и большое количество обломков.
Сейчас компания тщательно изучает получившиеся изображения, чтобы идентифицировать все запечатленные объекты и через некоторое время создать 3D-скан всего места кораблекрушения.
В ближайшие месяцы она намерена обнародовать еще больше снимков «Титаника».
Авторы исследования также объявили, что смогли обнаружить около «Титаника» артефакт, найти который было очень мало шансов.
Бронзовая статуэтка под названием «Диана Версальская» высотой 60 см была замечена фотографом Робертом Баллардом еще в 1986 году, всего год спустя после того, как он обнаружил затонувший «Титаник».
Однако о точном месторасположении скульптуры никто не знал, и «Диану Версальскую» с тех пор не встречали. Теперь фигура была найдена около корабля лежащей лицом вверх.
«Это было все равно что искать иголку в стоге сена, и обнаружить ее заново в этом году было просто невероятно», - сказал Джеймс Пенка, исследователь «Титаника» и ведущий подкаста Witness Titanic.
Когда-то статуя была выставлена для пассажиров первого класса «Титаника».
«Зал ожидания первого класса был самым красивым и невероятно детализированным помещением на корабле. И центральным элементом этой комнаты была „Диана Версальская“, - сказал он. - Но, к сожалению, когда «Титаник» раскололся на две части во время затопления, гостиную разорвало на части. В хаосе и разрушениях с Дианы сорвало мантию, и она упала во тьму среди обломков».
RMS Titanic Inc обладает правами на экспедиции к «Титанику» и является единственной компанией, которой по закону разрешено извлекать предметы с места крушения.
За годы своего существования компания извлекла из-под обломков тысячи предметов, часть из которых выставлена по всему миру.
Они планируют вернуться к месту крушения в следующем году, и статуя Дианы - один из предметов, которые дайверы надеются поднять на поверхность.
Но некоторые считают, что затонувшее судно - это место захоронения, которое следует оставить нетронутым.
«Обнаружение статуи Дианы - прекрасный аргумент против того, чтобы оставить „Титаник“ в покое», - отвечает на это Джеймс Пенка.
«Это было произведение искусства, которое должно было стать объектом внимания и восхищения. А теперь это прекрасное произведение искусства лежит на дне океана… в кромешной тьме, где оно находится уже 112 лет, - говорит исследователь „Титаника“. - Вернуть Диану, чтобы люди могли увидеть ее своими глазами - а также для того, чтобы разжечь любовь к истории, дайвингу, исследованию останков затонувших кораблей, скульптуре - я никогда не смогу оставить это на дне океана».