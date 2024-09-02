Уникальные фотографии медленного разрушения «Титаника» на дне моря

Погружения, которые в 2019 году осуществлял исследователь Виктор Весково, выявили разрушение офицерских кают в правой части судна, уничтожение салона и исчезновение некоторых помещений, таких, как капитанская ванная комната.

Экспедиция, организованная компанией RMS Titanic Inc, состоялась в июле и августе этого года.

В ходе нее два подводных аппарата с дистанционным управлением сделали более 2 млн снимков и 24 часа видеокадров в высоком разрешении. На них запечатлен как остов корабля, разломившийся пополам в момент крушения (его нос и корма лежат примерно в 800 метрах друг от друга), так и большое количество обломков.

Сейчас компания тщательно изучает получившиеся изображения, чтобы идентифицировать все запечатленные объекты и через некоторое время создать 3D-скан всего места кораблекрушения.

В ближайшие месяцы она намерена обнародовать еще больше снимков «Титаника».

Бронзовая статуэтка, которая была обнаружена недалеко от места, где затонул корабль. Фото: RMS Titanic Inc

Авторы исследования также объявили, что смогли обнаружить около «Титаника» артефакт, найти который было очень мало шансов.

Бронзовая статуэтка под названием «Диана Версальская» высотой 60 см была замечена фотографом Робертом Баллардом еще в 1986 году, всего год спустя после того, как он обнаружил затонувший «Титаник».

Однако о точном месторасположении скульптуры никто не знал, и «Диану Версальскую» с тех пор не встречали. Теперь фигура была найдена около корабля лежащей лицом вверх.