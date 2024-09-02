Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявив, что он был приобретен в нарушение американских санкций. В ближайшее время самолет перегонят во Флориду, пишет СNN.
CNN: США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро и направили воздушное судно во Флориду
«Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным явлением для уголовных дел. Мы посылаем здесь четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», - заявил один из американских чиновников телеканалу CNN.
Самолет использовался для государственных визитов Мадуро, его стоимость оценивается примерно в 13 миллионов долларов. В последние месяцы он находился в Доминиканской республике, власти которой сотрудничают с США по этому вопросу.