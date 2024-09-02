CNN: США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро и направили воздушное судно во Флориду

«Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным явлением для уголовных дел. Мы посылаем здесь четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», - заявил один из американских чиновников телеканалу CNN.