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CNN: США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро и направили воздушное судно во Флориду

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с Экономическим советом в Президентском дворце. На заднем плане изображение Венесуэлы, на котором регион Эссекибо изображен как часть Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с Экономическим советом в Президентском дворце. На заднем плане изображение Венесуэлы, на котором регион Эссекибо изображен как часть Венесуэлы. Фото: ZURIMAR CAMPOS

Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, объявив, что он был приобретен в нарушение американских санкций. В ближайшее время самолет перегонят во Флориду, пишет СNN. 

«Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным явлением для уголовных дел. Мы посылаем здесь четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», - заявил один из американских чиновников телеканалу CNN.

Самолет использовался для государственных визитов Мадуро, его стоимость оценивается примерно в 13 миллионов долларов. В последние месяцы он находился в Доминиканской республике, власти которой сотрудничают с США по этому вопросу.

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