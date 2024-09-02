ФОТО И ВИДЕО Автомобиль утонул в реке: спасательные работы продолжались несколько часов

В понедельник днем у слипа для лодок в Пярну произошел необычный инцидент. Фургон, который спускал парусную яхту на воду, неожиданно скатился в воду. Попытка вытащить его с помощью буксира не увенчалась успехом, так как трос порвался, и фургон полностью затонул. Спасательные работы усложнились тем, что край слипа, который находился в воде, был выше уровня дна реки, из-за чего колеса фургона застряли.