На борту самолета Finnair была обнаружена записка с угрозой взрыва

На борту самолета было около 90 человек, включая экипаж. Руководитель полиции Уусимаа Йере Пякконен сообщил, что все пассажиры и их багаж были проверены, а сами люди были эвакуированы в безопасное место, передает Ilta Sanomat. По словам Пякконена, угроза взрыва оказалась ложной.

Пассажиры были уведомлены об угрозе непосредственно перед посадкой. Самолет приземлился в Финляндии в 14:48 без происшествий. После посадки пассажиры были эвакуированы из самолета без ручной клади, пока не была проверена безопасность багажа и самого самолета. Служебные собаки обследовали багаж, а позже пассажиры прошли дополнительный контроль безопасности. Один из пассажиров сообщил, что они смогли покинуть аэропорт только после 17:00.