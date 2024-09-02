В апреле 2014 года полиция Панамы получила сообщение, что пропали две нидерландские туристки, отправившиеся на прогулку по одному из наиболее излюбленных туристических маршрутов, пишет rus.tvnet.lv. Несмотря на активные поиски, их останки были найдены только спустя несколько месяцев, а обнаруженное вызвало множество громких теорий о таинственной смерти Крис Кремерс и Лисанн Фрон. Что на самом деле произошло с девушками?