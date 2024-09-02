В апреле 2014 года полиция Панамы получила сообщение, что пропали две нидерландские туристки, отправившиеся на прогулку по одному из наиболее излюбленных туристических маршрутов, пишет rus.tvnet.lv. Несмотря на активные поиски, их останки были найдены только спустя несколько месяцев, а обнаруженное вызвало множество громких теорий о таинственной смерти Крис Кремерс и Лисанн Фрон. Что на самом деле произошло с девушками?
Статья из архива RUS TVNET. Впервые была опубликована в 2022 году.
Пропажа молодых и красивых девушек в джунглях Панамы по-прежнему остается одним из наиболее таинственных исчезновений людей. Ее даже сравнивают с трагедией перевала Дятлова, в которой по-прежнему не найден ответ на вопрос, что в ту ночь произошло с молодыми людьми.