В июле Эстония и другие страны-члены НАТО получили цели по усилению военной мощи, основанные на новых планах обороны НАТО. Если совместить их с планом действий по государственной обороне, становится ясно, что Эстонии необходимы новые виды военных возможностей, сообщил в интервью ERR Ханно Певкур.

«Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я бы рискнул предположить, - конечно, мы не знаем, что будет в будущем с ВВП, и могут быть различные изменения в абсолютных цифрах, - что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», - сказал Певкур.