Акция в поддержку Украины в Улан-Баторе. Фото: Reuters

В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их «нарушить ранее существовавшее договорное обязательство» по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.

Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи «отказа от сотрудничества» со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего Ассамблея в составе всех стран-участниц может «принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми».

МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих государств.

В 2023 году Путин не поехал в ЮАР (эта страна также ратифицировала Римский статут), куда его приглашали на саммит БРИКС. Как сообщалось, об этом его специально попросил президент Южной Африки.

Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступления в его состав в 2002 году.

Она также имеет репутацию демократической страны (например, Freedom House относит ее к категории свободных стран; Россию, где Freedom House объявлен «нежелательной организацией», он свободной не считает).

Ранее власти Украины призвали Монголию арестовать Путина во время его визита и передать Международному уголовному суду в Гааге. Песков заявил, что в Кремле не беспокоятся по поводу визита, а все его детали «были тщательно подготовлены».

Что Путин будет делать в Монголии

Как передает ТАСС, Путин примет участие в праздновании 85-й годовщины победы советских войск в 1939 году над Японией в битве на реке Халкин-Гол в Монголии.

Последний раз российский президент был с визитом в этой стране пять лет назад, и тогда также принимал участие в церемониях по случаю годовщины битвы на Халкин-Голе.

Путин также встретится с президентом Монголии, а представители правительств двух стран подпишут несколько двухсторонних документов.

Президенты России и Монголии также намерены возложить цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который командовал советскими и монгольскими войсками во время битвы на Халкин-Голе.