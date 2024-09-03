ТОГДА И СЕЙЧАС Жители Эстонии вступают в брак все в более позднем возрасте

«Доля 30-44-летних среди всех вступивших в брак людей за последние 30 лет увеличилась почти вдвое. Если в 1993 году в этом возрасте женилось 24% мужчин и вышло замуж 20% женщин, то в 2023 году эти показатели составили 51% и 46% соответственно», - объяснил аналитик Департамента статистики Хенри Ласс.

Мужчины вступают в брак позже, чем женщины

При рассмотрении разных возрастных групп выясняется, что за последние 30 лет браки среди людей в возрасте 45–59 лет заключаются все чаще. «В 1993 году вступившие в брак 45-59-летние мужчины составляли лишь 10%. Их доля оставалась на уровне 9-12% вплоть до 2013 года, однако к 2023 году достигла уже 17%», - отметил аналитик.

Среди женщин можно отметить ту же тенденцию. «С 1993 по 2013 год доля женщин в возрасте 45-59 лет составляла менее 10% от всех вступающих в брак женщин, однако к 2023 году увеличилась до 14%», - подчеркнул Ласс. Тем не менее женщины в этом возрасте вступают в брак несколько реже, чем мужчины.

Фото: Департамент статистики