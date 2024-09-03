Пропустивший семь мячей в матче с «Барселоной» Хейн: это был рабочий процесс

Однако последний матч оказался настоящей проверкой реальности. Если в двух из трех предыдущих игр Хейн сумел сохранять ничью, то в последнем матче он пропустил сразу семь мячей.

«Сейчас очень сложный момент для команды. В таких ситуациях проявляется характер команды. Я думаю, это был несчастный случай на работе. Семь голов пропускать нельзя. Неважно, какого они уровня», - сказал Хейн в субботу в программе Terevisioon.

«После игры мы были вместе: мы извлечем уроки из этой игры, будем ее анализировать. Но чтобы этого не повторилось, нужно держаться вместе и вместе двигаться вперед. Этот урок должен сделать нас сильнее».

В целом Хейн доволен первыми неделями. «Это был очень напряженный период», - сказал он.

«Были хорошие, но были и плохие результаты, как в эту субботу. Но в целом... Получить игровые минуты. Дебютировать в сильнейшей лиге мира. Есть вещи, которые мне хотелось бы сделать лучше, но в целом все получилось неплохо».

Действительно, 22-летний эстонец до сих пор является основным игроком «Вальядолида», но никаких гарантий нет. «На этом уровне конкуренция очень безжалостная. Каждый человек борется за свою позицию, борется так сказать за жизнь», - сказал он.

Учитывая, что команда вышла на высший уровень из первой лиги, четыре очка за четыре тура – ​​неплохой баланс.

«Мы набрали очки, и планируем продолжать в том же духе. В играх, где мы не играем против «Барселоны» или «Реала», мы хотим набрать как можно больше очков», - рассуждает Хейн.

«Я буду выполнять свою работу дальше. Каждый день на тренировках отражаю мячи. Попробую сохранить свое место. В конце концов, решение принимают тренеры».

Сейчас Хейн прибыл на родину, чтобы начать подготовку сборной Эстонии к матчам Лиги наций. Словакия примет гостей в четверг, а в воскресенье будут уже в Швеции.

«Думаю, варианты определенно есть. Мы подготовимся и сделаем все возможное», - сказал он.