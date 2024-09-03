Автоэксперт: при повреждениях кузова стоит действовать быстро, чтобы сохранить ценность автомобиля

«Оборудование безопасности современных автомобилей представлено различными типами систем помощи водителю, которые помогают снизить риск попадания в аварию. Например, радар, расположенный в передней части автомобиля, который следит за дистанцией до идущего впереди автомобиля, или камера, расположенная на лобовом стекле, которая отслеживает появляющихся на проезжей части пешеходов и выезжающих велосипедистов. После кузовного ремонта важно проверить эти системы и убедиться в их исправности. Диагностическое оборудование для этих систем очень дорогое - требуется как правильное «железо», так и программное обеспечение, соответствующие конкретной автомобильной марке. Многие предприятия, предлагающие кузовные и покрасочные работы, часто не имеют таких необходимых диагностических устройств», - предупреждает Аасала.

По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, для проведения кузовных работ важно выбрать надежную компанию, дающую гарантию на свою работу. «Автодилерский центр в целом является хорошим выбором, но, к сожалению, не все такие центры выполняют кузовные работы самостоятельно, а закупают их в качестве услуги у других предприятий. Стоит выяснить, где на самом деле ремонтируется ваша машина и как обеспечивается соответствие производимого ремонта требованиям автопроизводителя», - советует он.

Как утверждает Аасала, в большинстве страховых случаев обязательного дорожного страхования можно выбирать, кому передать выполнение кузовных работ своего автомобиля. «Предлагаемая выборка партнеров страховых компаний является рекомендацией, а не обязательством, - говорит он. - Когда дело доходит до страхования, то всегда важно читать предлагаемые условия. В случае более дешевых полисов нередки примечания, согласно которым в зависимости от возраста автомобиля страховая компания имеет право направить клиента к своему партнеру по ремонтным работам. Если клиент соглашается с этим, ставя свою подпись, то потом сложно что-либо изменить. Здесь я рекомендую использовать страховку на базе автобренда, при которой ремонт гарантирован с использованием оригинальных запчастей и в компетентном предприятии».

По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, наверное, самый распространенный миф связан с покупкой подержанного автомобиля, согласно которому важно знать, попадал ли автомобиль в аварию или нет.

«Да, это тоже, конечно же, важно, но самое главное, чтобы полученная информация и история об автомобиле были адекватными, и чтобы фактическая аварийность автомобиля не была бы осознанно или неосознанно скрыта продавцом. Весьма существенно, чтобы ремонтные работы были проведены качественно. Если встречается сознательное желание скрыть факт ДТП, то есть повод рассмотреть варианты приобретения другого автомобиля», - советует он.