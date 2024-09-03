Для подписчиков
ФОТО ⟩ Верь глазам своим: этот дом построен... из грибов?
Разработка альтернативных и, прежде всего, экологически чистых строительных материалов идет быстрыми темпами. Что только не придумывают специалисты, разрабатывающие различные инновационные технологии! Но вот дом, буквально слепленный из грибов - это что-то особенное!
«Дом-Саморост», финансируемый местным чешским банком Buřinka и спроектированный архитектором Томашем Клозой, демонстрирует, что дом можно построить даже из грибов.