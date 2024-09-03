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ФОТО Верь глазам своим: этот дом построен... из грибов?

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Грибной дом изнутри выглядит, как настоящий.
Грибной дом изнутри выглядит, как настоящий. Фото: SAMOROST/Cover Images/Scanpix

 В Чехии строят дом из грибов, получивший название «Дом-Саморост».

Разработка альтернативных и, прежде всего, экологически чистых строительных материалов идет быстрыми темпами. Что только не придумывают специалисты, разрабатывающие различные инновационные технологии! Но вот дом, буквально слепленный из грибов - это что-то особенное! 

«Дом-Саморост», финансируемый местным чешским банком Buřinka и спроектированный архитектором Томашем Клозой, демонстрирует, что дом можно построить даже из грибов.

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