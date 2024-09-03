Кармен Бруус: очень приятно вновь вернуться в большую игру!

«Очень приятно снова вернуться в большую игру!», - радостно сказала спортсменка в интервью Postimees, данном в Таллиннском аэропорту сразу по прилету на родину.

Несколько лет назад Бруус увеличила свой личный рекорд до 1,96, что означало повторение как эстонского национального рекорда, так мирового рекорда среди юниоров до 18 лет. Но после скандала, разгоревшегося вокруг ее тренера Мехиса Виру, уровень ее результатов упал. Этим летом показатели начали вновь улучшаться. Несколько недель назад она преодолела планку на высоте 1,87, а теперь покорила высоту 1,89, которая принесла ей медаль на ЧМ. Ангелина Топич из Сербии выиграла золото с результатом 1,91.

«Безусловно, помогла атмосфера титульных соревнований. Это нечто особенное, совершенно другое», - рассказала Бруус.

В Лиме Кармен Бруус с первой попытки взяла все высоты как в квалификации (результат 1,83), так и в основных соревнованиях - 1,87 – с первой попытки. Лишь на высоте 1,89 было две попытки. «В последней попытке на 1,89 решила, что поставлю на кон все. И получилось!» - сказал она радостно.

«На самом деле, высота 1,91 была очень близка. Я, по сути, уже перелетела планку, но каким-то образом снесла ее».

Бруус рассказала, что после неудачи на 1,91 был какой-то момент сожалений, но он быстро сменился радостью от медали и от возвращения в большую игру.

«Радость еще больше из-за того, что путь к этой медали был не самым простым», - сказала она.

19-летняя Бруус в среду отправится в США – она будет там учиться, изучать психологию в Университете Миссури.

«Там хорошо сосредоточиться на спорте. Школу я выбирала в основном из-за тренера. Прыгунов в высоту тренирует болгарин, у которого европейская методика тренировок. У нас уже есть договоренность», - сказала Бруус.