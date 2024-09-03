Керсти Виру, тренер эстонской легкоатлетки Кармен Бруус (на прошлой неделе Бруус завоевала на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров бронзовую медаль), рассказала в интервью Postimees, что их сотрудничество с Эстонским союзом легкой атлетики (EKJL) идет далеко не гладко и отношение к ним совсем не такое, как к остальным членам сборной. EKJL категорически отверг все обвинения.
В очередном скандале Союз легкой атлетики опроверг все обвинения
«Союз легкой атлетики Эстонии никоим образом не ограничивал тренировки или соревнования Кармен Бруус, ей выдали лицензию союза и отправили на титульные соревнования, где спортсменка смогла пройти квалификацию», - пояснила генеральный секретарь EKJL Сирье Липпе в письменном ответе для Postimees.
- Почему Керсти Виру не была в Перу в качестве тренера сборной?
- На момент сроков утверждения состава сборной Кармен Бруус среди эстонских прыгуний в высоту была второй по результатам.
Период выполнения норматива ЧМ U20 был с 01.01.2024 по 27.07.2024. Тогда Кармен Бруус в лучшем случае прыгала с результатом 1,82. Благодаря этому результату она удержала вторую позицию среди членов сборной Эстонии, ведь лучший результат Валерии Смирновой в сезоне был на тот момент 1,83. Лишь после утверждения состава сборной на ЧМ U20, 7 августа, Бруус в Тарту сумела преодолеть высоту 1,87 – ред.