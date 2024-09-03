В очередном скандале Союз легкой атлетики опроверг все обвинения

«Союз легкой атлетики Эстонии никоим образом не ограничивал тренировки или соревнования Кармен Бруус, ей выдали лицензию союза и отправили на титульные соревнования, где спортсменка смогла пройти квалификацию», - пояснила генеральный секретарь EKJL Сирье Липпе в письменном ответе для Postimees.

- Почему Керсти Виру не была в Перу в качестве тренера сборной?

- На момент сроков утверждения состава сборной Кармен Бруус среди эстонских прыгуний в высоту была второй по результатам.

Период выполнения норматива ЧМ U20 был с 01.01.2024 по 27.07.2024. Тогда Кармен Бруус в лучшем случае прыгала с результатом 1,82. Благодаря этому результату она удержала вторую позицию среди членов сборной Эстонии, ведь лучший результат Валерии Смирновой в сезоне был на тот момент 1,83. Лишь после утверждения состава сборной на ЧМ U20, 7 августа, Бруус в Тарту сумела преодолеть высоту 1,87 – ред.

- Рассказ тренера Бруус (Керсти Виру: «всем членам сборной выдали новые костюмы для разогрева, а Кармен получила самый старый. Представляете?! Самый старый!») о форме эстонской сборной соответствует действительности?