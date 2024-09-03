Предупредить соседей о ремонте – элементарная вежливость, иначе можно предстать перед судом

Однако, по его словам, в судебной практике время от времени все же встречаются случаи, когда человек затеял ремонт квартиры и затронул тем самым интересы других членов квартирного товарищества. Это может быть либо снос стен, либо замена системы отопления дома. «Люди должны понимать, что технологические системы произвольно изменить нельзя, а снос несущих стен требует разрешения», - пояснил Урмас Марди.

По словам Марди, до появления квартирных товариществ так вел себя каждый собственник квартиры. Когда появились возможности электрического отопления, многие срезали свои радиаторы и начинали отапливать квартиру электричеством. «Но в домах с централизованным отоплением радиаторы - часть системы отопления, и трудно предсказать, что происходит после замены радиаторов в одной квартире с установленной в глубокое советское время системой отопления всего дома», - объяснил Марди.

Например, по его словам, система отопления может оказаться несбалансированной, если в некоторых квартирах трубы отопительной системы будут соединены с современными радиаторами, имеющими трубы меньшего размера. «Вот почему следует избегать несанкционированной замены радиаторов, так как это может повредить систему отопления, а это в свою очередь может привести к оправданному иску о возмещении ущерба», - объяснил руководитель юридического отдела EKÜL.

«В юридическом смысле система отопления вместе с потребительскими установками находится в совместной собственности, но если некоторые собственники квартир самовольно меняют радиаторы, а другим собственникам квартир это не нравится, последние могут потребовать возмещения ущерба и восстановления старой системы».

По словам Марди, нынешняя судебная практика, в том числе и на уровне Верховного суда, остается прежней. «Суд однозначно считает, что владелец квартиры может выйти из системы отопления или поменять вид отопления только в том случае, если это сделают все остальные сособственники или при их согласии», - пояснил он.

Однако необходимо четко различать, эквивалентно ли это действие смене типа отопления или является простой заменой одного предмета другим. В последнем случае заявителю придется в судебном порядке доказать негативное влияние на систему отопления дома или других помещений. При необходимости суд может также назначить экспертизу, на основании которо1й и принимается решение.

Что может или не может делать собственник квартиры, четко объясняется ЗДЕСЬ.