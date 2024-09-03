На выходных отделение неотложной медицинской помощи (EMO) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) впервые за несколько десятилетий получило нового руководителя. Бывший руководитель Василий Новак, однако, не уходит из отделения.
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Василий Новак передал руководство EMO региональной больницы: «Пришло время»
Перевод: Сергей Светлов
С воскресенья управление отделением неотложной помощи региональной больницы взяла на себя Марит Мярк, которая ранее занимала должность главного врача отделения внутренних болезней PERH, руководителя поликлиники и медицинского руководителя Рапламааской больницы. Открытый конкурс прошел в начале весны, и новый руководитель был объявлен уже 12 апреля.