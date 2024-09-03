Василий Новак сложил с себя обязанности руководителя EMO: «Пришло время»

С воскресенья управление отделением неотложной помощи региональной больницы взяла на себя Марит Мярк, которая ранее занимала должность главного врача отделения внутренних болезней PERH, руководителя поликлиники и медицинского руководителя Рапламааской больницы. Открытый конкурс прошел в начале весны, и победитель был объявлен уже 12 апреля.