Через полочную фирму утекло 8% бюджета, Путин остался на свободе, а в Минобороны начались чистки. Обзор событий в России

Только один замминистра - Александр Фомин продолжает исполнять свои обязанности. Сам бывший министр Сергей Шойгу вроде бы не выпал из обоймы и числится секретарем Совета безопасности России.

Нетрудно заметить, что все задержанные и арестованные чиновники так или иначе связаны с хозяйственными вопросами российской армии. То есть, именно они создали те самые проблемы - коррупцию, разгильдяйство, очковтирательство, которые, в том числе, не позволили реализовать задачу «взятия Киева за три дня».

Нового министра обороны Андрея Белоусова, как говорят, поставили на эту должность как раз в связи с необходимостью наведения порядка в ведомстве. Похоже, что со своей задачей Белоусов отлично справляется. И это плохие новости для этой войны.

Загадочная «Банкнота»

По результатам анализа ежегодной отчетности российского бизнеса, в России обнаружилась никому не известное ООО «Банкнота», которое заработало в 2023 году 3,7 триллионов рублей при выручке 3,4 триллиона рублей.

Это около 8,5 процентов всего российского бюджета. И эти результаты выводят компанию на третье место по выручке среди всего российского бизнеса: сразу после «Роснефти» и «Газпрома», и опережая «Сбер», «Лукойл» и Wildberries.