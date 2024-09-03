Происходящее в российском Министерстве обороны все больше напоминает массовые репрессии. По итогам корпоративной отчетности в России обнаружилась неизвестная фирма, которая получила выручку в размере 8,5 % всего российского бюджета. Военный преступник Владимир Путин впервые прилетел в страну, которая ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, но не был арестовали. Эти события анализирует российский публицист и предприниматель Сергей Чернышов.
Через полочную фирму утекло 8% бюджета, Путин остался на свободе, а в Минобороны начались чистки. Обзор событий в России
Третий за полгода заместитель министра обороны РФ задержан в Москве на минувшей неделе. Павел Попов арестован по делу о мошенничестве. Согласно версии следствия, он, курируя создание парка «Патриот» (а это «военно-патриотический парк культуры и отдыха, создаваемый в Подмосковье), присвоил себе «различные материальные ценности».
Проще говоря, Попов забирал часть стройматериалов себе для строительства загородного дома и принуждал руководителей фирм-подрядчиков «Патриота» выполнять у себя на участке строительные работы. Естественно, исключительно в счет покровительства, то есть бесплатно.
Массовые чистки в Минобороны
В начале августа по делу о хищениях на стройке парка «Патриот» уже задержали его директора Вячеслава Ахметова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
Уже на этой неделе, 2 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.
Его подозревают в получении взятки в тот период, когда он руководил Департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за снабжение Вооруженных сил РФ. Следователи считают, что за продвижение отдельных фирм он получил 1,5 миллиарда рублей.
6 августа был задержан за взятку бывший начальник Вещевого управления Минобороны Владимир Демчик. 23 мая был задержан за злоупотребление служебными полномочиями один из руководителей департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий.
В тот же день был задержан бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин - и тоже за взятку и за лоббирование отдельных фирм в деле получения госконтрактов. Итого за последние полгода арестованы три замминистра обороны, еще четверо сняты с должностей.
Только один замминистра - Александр Фомин продолжает исполнять свои обязанности. Сам бывший министр Сергей Шойгу вроде бы не выпал из обоймы и числится секретарем Совета безопасности России.
Нетрудно заметить, что все задержанные и арестованные чиновники так или иначе связаны с хозяйственными вопросами российской армии. То есть, именно они создали те самые проблемы - коррупцию, разгильдяйство, очковтирательство, которые, в том числе, не позволили реализовать задачу «взятия Киева за три дня».
Нового министра обороны Андрея Белоусова, как говорят, поставили на эту должность как раз в связи с необходимостью наведения порядка в ведомстве. Похоже, что со своей задачей Белоусов отлично справляется. И это плохие новости для этой войны.
Загадочная «Банкнота»
По результатам анализа ежегодной отчетности российского бизнеса, в России обнаружилась никому не известное ООО «Банкнота», которое заработало в 2023 году 3,7 триллионов рублей при выручке 3,4 триллиона рублей.
Это около 8,5 процентов всего российского бюджета. И эти результаты выводят компанию на третье место по выручке среди всего российского бизнеса: сразу после «Роснефти» и «Газпрома», и опережая «Сбер», «Лукойл» и Wildberries.
Компания появилась в 2023 году, и в том же году была ликвидирована. Единственным учредителем компании числился Дмитрий Фролов - москвич, которого несколько раз судили за мелкие кражи. Например, в последний раз от отбывал наказание за кражу колбасы и водки в продуктовых магазинах. То есть, Фролов - классический подставной учредитель.
«Банкнота» вела свою деятельность в лучших традициях легендарной конторы «Рога и копыта». У нее был настоящий офис в одном из московских торговых центров и вполне реальные сотрудники. У нее был сайт и обращение генерального директора, который предлагал разнообразные финансовые услуги. Была даже реклама в региональных СМИ.
Судя по смыслу написанного на сайте, можно было сделать вывод, что компания была кредитным брокером, то есть, посредником между клиентами и банками. Но эксперты уже успели посчитать, что задекларированная «Банкнотой» выручка больше, чем весь рынок брокерских услуг в России.
Единственная зацепка, которая может пролить свет на реальные задачи этой компании - ее филиал в Беларуси. Через который деньги вполне могли выводиться из России, а дальше растекаться по многочисленным подставным компаниям. И там уже никто не выяснит, куда и на какие цели ушло сумма, сопоставимая с месячным бюджетом всей Российской Федерации.
Ценность подобных открытий в том, что они позволяют понять, как на самом деле работает российская экономика. И насколько далека какая угодно аналитика, основанная на предположении о нормальности и прозрачности российской экономики, от реальной жизни.
Путина не арестовали
Еще одна важная новость пришла буквально накануне из Монголии, но она касается напрямую и России, и всех стран, которым не повезло быть ее соседями. Владимир Путин начал свой официальный визит в Монголию.
На кадрах, распространенных пресс-службой Кремля видно, что он спускается по трапу самолета, проходит мимо роты монгольских солдат, здоровается с местными чиновниками и уезжает на своем бронированном лимузине в темноту улан-баторской ночи.
Какими бы ни были итоговые договоренности России и Монголии по итогам этого визита, главное уже случилось. Точнее, не случилось ничего, хотя должно было случиться.
Дело в том, что Монголия – первая за последние полтора года страна, которую посетил Путин и которая одновременно ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Монголия признала правомерность решений этого суда и обязалась выполнять их на своей территории.
Согласно одному из решений, Владимир Путин должен быть арестован как военный преступник, который обвиняется в незаконном вывозе украинских детей с оккупированных территорий.
Именно из-за боязни ареста Путин в прошлом году отменил визит в Южно-Африканскую республику - это государство не смогло определенно заверить российскую сторону, что не станет арестовывать ее президента. А Монголия, видимо, заверила, потому Путин преспокойно туда и прилетел.
Это не только плевок в лицо международному праву (хотя и это тоже), это еще и совершенно явный шаг в сторону нормализации российско-украинской войны в мире. Российский лидер, развязавший эту войну, больше не воспринимается как международный изгой. Теперь нам продемонстрировали это, в очередной раз спросив весь мир: ну, и что вы нам сделаете?