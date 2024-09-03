Вы когда-нибудь задумывались о том, что болезни не возникают ниоткуда? Хорошо, есть травмы, полученные в результате несчастного случая - вот это исключение. Основные болезни - как острые, так и хронические - возникают потому, что организм не справляется с возложенной на него нагрузкой: в современном мире это стресс, недостаток или полное отсутствие физической нагрузки, 24/7 влияние электромагнитного излучения, токсинов и микропластика в еде, воде, воздухе, косметике, избыток синего света из экранов телефонов и планшетов, дефицит сна, нездоровое питание, повсеместное использование антибиотиков и т.п., пишет доктор Сергей Саади, занимающийся лишним весом и профилактикой болезней.
Доктор Сергей Саади ⟩ Почему у больных родителей вырастут больные дети?
А задумывались ли вы о том, когда вы сами чувствовали себя хорошо: бодрыми, полными сил и энергии, с приподнятым настроением, без чувства тревоги или каких-либо болей? Попробуйте вспомнить… Думаю, для двух третей людей это будут довольно далекие воспоминания из детства или ранней юности.
У большинства из нас есть одна или несколько хронических болезней, а если и диагноза как такового еще нет, то, гарантирую на сто процентов, что вы просто не попали к специалисту, который бы докопался до истины и поставил бы вам диагноз. Да и диагноз как таковой не важен, ведь, по данным исследований, около 70-80 процентов из нас живут в состоянии хронического воспаления.
Хроническая усталость, тревога, нарушение сна и памяти, высокое давление и сахар крови, повышенные холестерин, мочевая кислота, проблемы с половым влечением, менструальным циклом и эрекцией, отеки, отсутствие мотивации и, в конце концов, злокачественные болезни - это следствие вашего бездействия или усилий, которые направлены не в то русло. Это следствие нарушений обмена веществ и хронических воспалений, которые вызваны образом жизни.
Не высыпаетесь, но при этом ложитесь спать после 24:00. Не умеете справляться со стрессом и заедаете его. Весь день сидите в офисе и ездите исключительно на машине, забыли, какого цвета трава и небо. Не помните, когда в последний раз по-настоящему потели. Или ходите в тренажерный зал по вечерам, но после него готовы съесть все, что видите и потом полночи не можете заснуть. Пьете кучу разным добавок.
А как же ваш ребенок? И он по вашему примеру ложится спать после 24:00 и плохо спит, ест макароны, мороженое и печенье перед сном, не знает, что вместо сладкой газировки можно пить воду, физически пассивен, совсем не выходит из комнаты и не бывает на природе, не знает, что такое сауна или баня, не умеет по-настоящему расслабляться и от этого страдает от запоров и головной боли.
Вообще-то исследования говорят, что то, насколько больным будет ребенок, можно предположить еще даже до зачатия, если учесть все проблемы со здоровьем родителя (и папы, и мамы)! Это называется эпигенетическая нагрузка - то есть то, как образ жизни будущих родителей влияет на их гены, что, в свою очередь, будет влиять на гены и здоровье их будущего отпрыска.
Может, стоит попробовать что-то поменять? Покажите ребенку на своем примере, что такое быть здоровым. Даже если у вас или у него есть какая-то хроническая неизлечимая тяжелая болезнь - мотивируйте его, будьте строги, но не ругайте, не пугайте и не ограничивайте, а заинтересуйте. Ваша пассивность, желание угодить ребенку и купить ему что-то сладкое или приготовить еду, которую он любит (макароны, сладости), но которая для его организма не принесет ничего, кроме вреда - это ли ваше оправдание и цель?
Начните с малого: уменьшите количество углеводов и сахаров, которые вы едите, замените их на ягоды, несладкие фрукты вроде цитрусовых, можете использовать рецепты низкоуглеводных десертов, куда можете добавлять стевию, эритритол, аллюлозу или экстракт монкфрута. Предложите ребенку альтернативу и настойчиво продолжайте это делать до тех пор, пока вы на выиграете. Узнавайте сами больше о низкоуглеводном питании - не бойтесь, что ребенок недополучит углеводов! Средний современный ребенок получает в два, а иногда и в три раза в больше углеводов в сутки, чем ему положено! Это называется глюкозотоксичность, то есть по сути постоянное отравление глюкозой.
Начните ходить на тренировку, возможно, вы всегда хотели заниматься танцами или плаванием - начните с 20 минут один-два раза в неделю и постепенно увеличивайте время и частоту, рассказывайте с увлечением об этом своему ребенку - это же так интересно!
Начните ложиться раньше спать, оставляйте вечером 15 минут для медитации. Начните ходить в сауну и берите ребенка по возможности с собой - ему это точно понравится! Заведите привычку выходить утром или вечером на улицу, пройдитесь босиком по траве в парке или по песку на пляже, если живете у реки или моря.
Перестаньте следить за лентами новостей, запишитесь на курсы осознанного питания или найдите хорошего health coach - специалиста, который поможет вас замотивировать и составить план достижения оптимального здоровья. Узнайте у детского психолога, как можно эффективнее помочь увлечь чем-то здоровым вашего ребенка, ведь эти знания доступны, вам надо просто поискать.
Показывайте и рассказывайте ребенку в любом возрасте, что вы делаете и для чего, какие результаты видите и чего хотите достигнуть - говорите с ним. Старайтесь вместе обедать и ужинать, выключив телевизор и оставив приятную музыку.
Одна треть детей и больше 50 процентов взрослых в Эстонии имеют лишний вес. При этом даже небольшой жирок на животе уже говорит о том, что в организме запустился процесс хронического воспаления, следствием которого могут быть все те болезни, перечисленные мной ранее.
Вы же планируете жить до 90 лет и не хотите быть тяжелой ношей для своих детей в старости, но также вы хотите видеть своих детей здоровыми, без диагнозов бесплодия, тяжелой депрессии и ожирения…? Без горстей таблеток и врачей, которые разводят руками? Тогда надо действовать!
Попробуйте отличиться от других. То, чем вы и вся ваша семья действительно можете и должны отличаться в будущем, - это своим метаболическим здоровьем! Так сделайте же это во имя себя и своего ребенка!