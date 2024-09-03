Доктор Сергей Саади Почему у больных родителей вырастут больные дети?

А как же ваш ребенок? И он по вашему примеру ложится спать после 24:00 и плохо спит, ест макароны, мороженое и печенье перед сном, не знает, что вместо сладкой газировки можно пить воду, физически пассивен, совсем не выходит из комнаты и не бывает на природе, не знает, что такое сауна или баня, не умеет по-настоящему расслабляться и от этого страдает от запоров и головной боли.

Вообще-то исследования говорят, что то, насколько больным будет ребенок, можно предположить еще даже до зачатия, если учесть все проблемы со здоровьем родителя (и папы, и мамы)! Это называется эпигенетическая нагрузка - то есть то, как образ жизни будущих родителей влияет на их гены, что, в свою очередь, будет влиять на гены и здоровье их будущего отпрыска.

Может, стоит попробовать что-то поменять? Покажите ребенку на своем примере, что такое быть здоровым. Даже если у вас или у него есть какая-то хроническая неизлечимая тяжелая болезнь - мотивируйте его, будьте строги, но не ругайте, не пугайте и не ограничивайте, а заинтересуйте. Ваша пассивность, желание угодить ребенку и купить ему что-то сладкое или приготовить еду, которую он любит (макароны, сладости), но которая для его организма не принесет ничего, кроме вреда - это ли ваше оправдание и цель?