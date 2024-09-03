Эксперт: конец лета – подходящее время для ухода за фасадом здания

«Лучшее время для ухода за фасадом – ранняя осень или весна, когда погода сухая и температура умеренная. Весна – идеальное время для выявления зимних повреждений, а в начале осени было бы неплохо привести фасад в порядок и подготовить его к зиме», - отметил Ханно Круусимаа, представитель производящей облицовочные панели компании Cedral.

Он пояснил, что в очень жаркие летние дни или холодные зимние месяцы таких работ следует избегать, поскольку экстремальные температуры могут повредить поверхность фасада и снизить эффективность используемых средств.

«Неважно, из какого материала сделан фасад здания – так или иначе он требует ухода, чтобы долго сохранять презентабельный вид и эффективность. Наш опыт показывает, что подавляющее большинство людей считают, что особый уход не требуется, а потом удивляются, когда фасад начинает разрушаться быстрее, чем ожидалось», - рассказал Круусимаа.

«А если обслуживание все же проводят, зачастую используют неправильные методы. Например, для деревянного фасада применяют мойку под высоким давлением. Особенно важен уход в условиях эстонского климата, для которого характерны значительные перепады температур, высокая влажность, осадки и тому подобное», - отметил специалист.

Регулярный уход за фасадом гарантирует его долговечность и красивый внешний вид. Представитель Cedral дал несколько практических советов по уходу за фасадами разных типов.

Древесина