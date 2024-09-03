Опыт занимающихся фасадами компаний показывает, что подавляющее большинство домовладельцев не ухаживают регулярно за фасадами своих зданий. В лучшем случае раз в несколько лет они наносят новый слой краски. Однако при регулярном уходе фасад прослужит дольше, и подходящее время для этого наступает как раз сейчас. Эксперт объяснил, как следует ухаживать за фасадами различных типов.
Эксперт: конец лета – подходящее время для ухода за фасадом здания
«Лучшее время для ухода за фасадом – ранняя осень или весна, когда погода сухая и температура умеренная. Весна – идеальное время для выявления зимних повреждений, а в начале осени было бы неплохо привести фасад в порядок и подготовить его к зиме», - отметил Ханно Круусимаа, представитель производящей облицовочные панели компании Cedral.
Он пояснил, что в очень жаркие летние дни или холодные зимние месяцы таких работ следует избегать, поскольку экстремальные температуры могут повредить поверхность фасада и снизить эффективность используемых средств.
«Неважно, из какого материала сделан фасад здания – так или иначе он требует ухода, чтобы долго сохранять презентабельный вид и эффективность. Наш опыт показывает, что подавляющее большинство людей считают, что особый уход не требуется, а потом удивляются, когда фасад начинает разрушаться быстрее, чем ожидалось», - рассказал Круусимаа.
«А если обслуживание все же проводят, зачастую используют неправильные методы. Например, для деревянного фасада применяют мойку под высоким давлением. Особенно важен уход в условиях эстонского климата, для которого характерны значительные перепады температур, высокая влажность, осадки и тому подобное», - отметил специалист.
Регулярный уход за фасадом гарантирует его долговечность и красивый внешний вид. Представитель Cedral дал несколько практических советов по уходу за фасадами разных типов.
Древесина
Деревянные фасады, которые в Эстонии очень распространены, требуют наиболее частого ухода. Дерево нуждается в регулярной покраске, лакировке или пропитке маслом, чтобы защитить его от влаги и ультрафиолетового солнечного излучения. Также необходимо постоянно проверять находящиеся за фасадом конструкции на предмет влаги. Деревянный фасад следует регулярно очищать от грязи и плесени. Используйте мягкие чистящие средства и избегайте мойки под высоким давлением, поскольку это может повредить древесину.
Штукатурка
Оштукатуренный фасад нуждается в регулярном мытье, особенно если он светлого оттенка. Проверьте наличие трещин и заделайте их до зимы, чтобы избежать более серьезных повреждений. При необходимости оштукатуренную поверхность можно также покрасить специальными атмосферостойкими фасадными красками. Для очистки оштукатуренных поверхностей используйте мягкую щетку и воду. Если необходимо удалить плесень или мох, можно воспользоваться специальными чистящими средствами. Сильно загрязненные оштукатуренные поверхности могут потребовать профессиональной очистки.
Фиброцементные фасадные панели
Современные фиброцементные панели также не требуют особого ухода. Им достаточно регулярной очистки водой, чтобы удалить пыль и грязь и сохранить практически новый внешний вид. Преимущество фасада из фиброцементных панелей в том, что можно использовать и мойку под высоким давлением. Поскольку слои краски на такие панели наносят на заводе, они особенно устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
Кирпич
Кирпичные фасады очень долговечны, но также требуют периодической очистки для удаления мха и плесени. Повреждения швов могут привести к проникновению воды, что, в свою очередь – из-за циклов замерзания и оттаивания – способно создать в кирпичах трещины. При необходимости обновляйте швы и проверяйте, чтобы влага не попадала за фасад. Избегайте использования мойки под высоким давлением, так как это может повредить швы.
Вне зависимости от типа фасада важно не затягивать с ремонтом. Небольшие повреждения, такие как трещины или протечки, могут быстро перерасти в серьезные проблемы.