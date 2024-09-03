Решение Социал-демократической партии назначить Юлианну Юрченко новым старейшиной Ласнамяэ вызывает серьезные вопросы у членов таллиннского отеделения Партии реформ в свете перехода на эстонское образование.

«Переход на эстоноязычное образование - самая важная и самая сложная задача горуправы. Мы должны быть убеждены, что вся городская администрация является прочной скалой для образования мирового уровня, которое начинается со знания эстонского языка и любви к Эстонии», - сказал руководитель таллиннского отделения Партии реформ и вице-мэра Пяртель-Петер Пере.

Собрание состоится в среду с 17:30 до 19:00.

По словам Пере, есть ряд вопросов, которые ждут ответов: «И Юлле Раясалу, руководитель комиссии Таллиннского горсобрания по образованию, и я, а также несколько других членов хотят получить ответы, которые дали бы отчетливо указали, насколько можно рассчитывать на Юрченко в области перехода на эстоноязычное образование».

«Например, мы до сих пор не знаем, какова позиция Юрченко по вопросу о том, была ли Эстония оккупирована СССР. Должен ли эстонец в Ласнамяэ знать русский язык и должен ли гражданин, проживший здесь более 30 лет, знать эстонский язык», - отметил Пере.

«В зависимости от ответов Юрченко отделение Таллинна сформирует свою позицию, согласна ли делегация Партии реформ в Таллиннской горуправе с назначением Юрченко старейшиной района. Но для того, чтобы переход на эстоноязычное образование был успешным, Партии реформ нужна полная уверенность в том, что члены коалиции действительно работают над достижением общей цели. Мы надеемся, что эта уверенность будет установлена в среду», - сказал Пере.