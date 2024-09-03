Паспортный рейтинг Get Golden Visa - это всеобъемлющий рейтинг паспортов стран мира, основанный на их безвизовом доступе к различным направлениям. В этом году в рейтинге паспортов Эстония занимает 8-е место.
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Обладатели эстонского паспорта – счастливчики: наша страна поднялась в престижном рейтинге (1)
Данные для этого рейтинга взяты из основных баз данных туристической информации и дополнены специальной исследовательской командой Get Golden Visa.
Рейтинг паспортов Get Golden Visa оценивает силу паспортов по всему миру. В основном он основан на безвизовых поездках, легкости въезда в другие страны и мировой репутации страны.