К чему бы это? В августе рынок таллиннских квартир заметно оживился

По словам Вахтера, в прошлом месяце активность на таллиннском рынке квартир ощутимо возросла, было заключено 718 сделок, а средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 3076 евро.

Всего в Таллинне состоялось 913 сделок с недвижимостью, то есть, в среднем заключалось около 43 сделок каждый рабочий день. «В первую очередь о здоровье рынка говорит количество заключенных сделок, а не средняя цена, которая иногда может увеличиться под влиянием нескольких отдельных сделок», - подчеркнул Вахтер.

Средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила 3078 евро, что примерно на четыре процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«На самом деле, разница между показателями прошлого года и нынешнего даже больше, потому что год назад на статистику средних цен позитивно влияли соглашения, подписанные в конце пикового периода», – пояснил Вахтер.

В августе медианная цена выросла до 2927 евро за квадратный метр, что более чем на шесть процентов выше по сравнению с июльским показателем 2751 евро.

«Так называемый накопившийся спрос, о котором много говорилось весной, теперь реализуется в сделках, и это дает надежду, что рынок квартир и осенью продолжит оставаться оживленным. Рост активности рынка недвижимости сейчас подтверждается маклерами, оценщиками, банками и нотариусами», - сказал Вахтер, отметив также, что по мере снижения Euribor, у покупателей жилья восстанавливается смелость принятия решений.

Самая дорогая проданная в августе в Таллинне квартира стоила 986 100 евро. Кроме того, в августе в Таллинне также был продан 21 предназначенный под жилую застройку земельный участок с постройками, а общая сумма сделок с недвижимостью достигла 156 миллионов евро, что на девять процентов больше, чем в июле и на 27 процентов больше, чем в августе 2023 года.