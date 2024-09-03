Эксперт о цене на электроэнергию: сейчас затишье перед бурей

В программе Televisioon Ханшмидт заявил, что перед затишьем наступит буря. В ближайшее время электрический кабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией должен снова заработать, после чего, по мнению Ханшмидта, можно предположить, что этой осенью и зимой цена на электроэнергию будет даже дешевле, чем в прошлом году, пишет ERR.

«Например, цена на CO2 ниже, чем в прошлом году, как и цена на газ. Если в прошлом году в осенне-зимний период она составляла около десяти центов за киловатт-час, то сейчас она может быть немного ниже», - сказал Ханшмидт.

В понедельник, 2 сентября Postimees писал, что, хотя средняя биржевая цена электроэнергии во вторник почти идентична цене в понедельник - 15,6 цента за киловатт-час, несколько часов электроэнергия будет дорогой.

Самой высокой в 500,90 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию будет во вторник с 20 до 21 часа, а самой низкой с 14 до 15 часов, когда она упадет до 80,12 евро за мегаватт-час.