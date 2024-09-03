Внутренние государственные пособия не всегда раздают прозрачно и по назначению

Отчет о выполнении государственного бюджета за 2023 год дает достоверную информацию о полученных государством доходах, сделанных расходах, инвестициях и финансовых операциях, если не учитывать указанное замечание в части отчета о выполнении бюджета Министерства обороны. По итогам аудита Госконтроль направил министерствам и Государственной канцелярии меморандумы с более подробными замечаниями и рекомендациями.

Ошибки в Законе о госбюджете

Однако Госконтроль обнаружил, что в Законе о госбюджете на 2023 год были допущены ошибки. В Законе о государственном бюджете не были отражены или были неточно отражены финансовые операции в бюджетах Министерства экономики и коммуникаций и Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Речь идет о взносах или возвратных поступлениях в Фонд предпринимательства и инновации и в Фонд развития сельской жизни, а также о плате за управление фондами. Например, некоторые операции вообще не были запланированы в Законе о бюджете, а часть из них были указаны не в той строке. В результате в действительности было совершено операций на 122 миллиона евро больше, чем предусмотрено Законом о госбюджете.