В этом году наибольшее число иностранных работников в сфере IT приехало в Эстонию из Индии. Эксперты говорят, что созданные иностранцами стартапы становятся в стране важными работодателями.
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Основанные иностранцами стартапы захватывают эстонский рынок. Кто от этого выигрывает?
По данным Startup Estonia, стартап-компании, принадлежащие иностранцам, в первом полугодии этого года увеличили в Эстонии оборот до 35 миллионов евро и выплатили государству 1,6 миллиона евро налогов на рабочую силу, что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон уточнила, что если посмотреть на долгосрочное влияние программы стартап-виз, то оно значительно выше данных показателей.