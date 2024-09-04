Основанные иностранцами стартапы захватывают эстонский рынок. Кто от этого выигрывает?

По данным Startup Estonia, стартап-компании, принадлежащие иностранцам, в первом полугодии этого года увеличили в Эстонии оборот до 35 миллионов евро и выплатили государству 1,6 миллиона евро налогов на рабочую силу, что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.