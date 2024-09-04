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Основанные иностранцами стартапы захватывают эстонский рынок. Кто от этого выигрывает?

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Работников для эстонских стартапов ищут по всему свету.
Работников для эстонских стартапов ищут по всему свету. Фото: freepik.com

В этом году наибольшее число иностранных работников в сфере IT приехало в Эстонию из Индии. Эксперты говорят, что созданные иностранцами стартапы становятся в стране важными работодателями.

По данным Startup Estonia, стартап-компании, принадлежащие иностранцам, в первом полугодии этого года увеличили в Эстонии оборот до 35 миллионов евро и выплатили государству 1,6 миллиона евро налогов на рабочую силу, что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон уточнила, что если посмотреть на долгосрочное влияние программы стартап-виз, то оно значительно выше данных показателей.

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