Из обзора тюремной службы Министерства юстиции видно, что заключенные каким-то образом добыли и употребляли запрещенные вещества. Кроме того, если еще на позапрошлой неделей в тюрьмах не было несовершеннолетних, то сегодня в местах лишения свободы их уже трое.
ОБЗОР ⟩ На прошлой неделе в тюрьмах были найдены наркотики, а одного из охранников облили мочой
Если в понедельник и вторник на прошлой неделе в тюрьмах было спокойно, то в среду при обыске камеры одного из заключенных в Вируской тюрьме нашли запрещенные предметы и вещества. Тест на наркотики также показал положительный результат.
В субботу, 30 августа, в одном из жилых блоков Вируской тюрьмы провели обыск, в ходе которого вновь обнаружили запрещенные вещества и предметы.
В четверг в камере заключенного Тартуской тюрьмы было найдено дезинфицирующее средство, содержащее этанол, которое в тюрьме запрещено. В тот же день в Таллинне сотрудники тюрьмы предотвратили попытку самоубийства одного из заключенных.
В пятницу один из заключенных Таллиннской тюрьмы бросил телефон в сотрудника, серьезных травм он не получил. В субботу, 31 августа, другой заключенный в Тартуской тюрьме облил охранника мочой.
В воскресенье инцидентов в тюрьмах не произошло.
На 1 сентября в тюрьмах содержится 1729 человек, из которых 1436 осужденных и 293 арестованных. Среди них 1646 мужчин и 83 женщины, 31 человек осужден пожизненно, трое являются несовершеннолетними.
В местах лишения свободы отбывают наказание 216 человек.
Под уголовным надзором находятся 2788 человек, из которых 58 являются несовершеннолетними и 412 - в возрасте 18-21 года. Из них 727 человек назначены на выполнение общественных работ, 76 находятся под электронным надзором.