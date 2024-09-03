ОБЗОР На прошлой неделе в тюрьмах были найдены наркотики, а одного из охранников облили мочой

Если в понедельник и вторник на прошлой неделе в тюрьмах было спокойно, то в среду при обыске камеры одного из заключенных в Вируской тюрьме нашли запрещенные предметы и вещества. Тест на наркотики также показал положительный результат.

В субботу, 30 августа, в одном из жилых блоков Вируской тюрьмы провели обыск, в ходе которого вновь обнаружили запрещенные вещества и предметы.

В четверг в камере заключенного Тартуской тюрьмы было найдено дезинфицирующее средство, содержащее этанол, которое в тюрьме запрещено. В тот же день в Таллинне сотрудники тюрьмы предотвратили попытку самоубийства одного из заключенных.

В пятницу один из заключенных Таллиннской тюрьмы бросил телефон в сотрудника, серьезных травм он не получил. В субботу, 31 августа, другой заключенный в Тартуской тюрьме облил охранника мочой.

На 1 сентября в тюрьмах содержится 1729 человек, из которых 1436 осужденных и 293 арестованных. Среди них 1646 мужчин и 83 женщины, 31 человек осужден пожизненно, трое являются несовершеннолетними.

В местах лишения свободы отбывают наказание 216 человек.

Под уголовным надзором находятся 2788 человек, из которых 58 являются несовершеннолетними и 412 - в возрасте 18-21 года. Из них 727 человек назначены на выполнение общественных работ, 76 находятся под электронным надзором.