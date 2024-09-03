По словам Урмаса Паэта, у Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права. «Все, что нужно сделать, - это исполнить ходатайство Международного уголовного суда, арестовать преступника Путина и доставить в Гаагу, - сказал он. - В случае, если Монголия не исполнит своего обязательства как государство-член МУС, Европейский союз должен послать Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер», - добавил евродепутат.

В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия отправила Путину. «Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда», - отмечают члены Европарламента в своем обращении.

Цахкна: у Монголии был исторический шанс способствовать окончанию войны России

Маргус Цахкна. Фото: Mauri Ratilainen

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония очень разочарована тем, что Монголия решила принять президента России Владимира Путина.

«Все стороны Римского статута обязаны выполнить распоряжение об аресте, предоставляемое ордером Международного уголовного суда (ICC), и арестовать военного преступника Путина, если он окажется на их территории», - отметил он.

«То, что правительство Монголии решило расстелить красную дорожку для Путина вместо того, чтобы арестовать его, сильно подрывает Международный уголовный суд и мировую правовую систему. У Монголии был исторический шанс способствовать окончанию войны России в Украине, но она от этого отказалась. Российские военные преступники должны быть наказаны», - заявил Цахкна.