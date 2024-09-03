Члены Европарламента, в том числе заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт, призывают верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, участника Международного уголовного суда (МУС), если страна не арестует Путина, прибывшего в понедельник туда с визитом. МУС выдал ордер на арест Путина.
По словам Урмаса Паэта, у Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права. «Все, что нужно сделать, - это исполнить ходатайство Международного уголовного суда, арестовать преступника Путина и доставить в Гаагу, - сказал он. - В случае, если Монголия не исполнит своего обязательства как государство-член МУС, Европейский союз должен послать Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер», - добавил евродепутат.
В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия отправила Путину. «Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда», - отмечают члены Европарламента в своем обращении.