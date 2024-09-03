По словам Урмаса Паэта, у Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права. «Все, что нужно сделать, - это исполнить ходатайство Международного уголовного суда, арестовать преступника Путина и доставить в Гаагу, - сказал он. - В случае, если Монголия не исполнит своего обязательства как государство-член МУС, Европейский союз должен послать Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер», - добавил евродепутат.