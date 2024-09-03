Генеральный секретарь ЭОК покидает должность: спорт останется со мной

Суклес объявил о своем решении в письме, направленном олимпийскому и спортивному сообществу.

«Я был генеральным директором Олимпийского комитета в два разных периода, в общей сложности 16 лет. Это годы, полные огромных эмоций, больших перемен и запусков проектов, ярких медалей и, конечно же, неудач.

Быть частью международного олимпийского движения столь долгое время – это бесценный опыт, который сложно заменить чем-либо другим. Так же, как по-прежнему с нашей культурной жизнью связаны моя душа, страсть и сердце, спорт тоже останется во мне до конца», - написал Суклес.

«Но в тот момент, когда эмоции начинают превращаться в статистику, а статистика иногда становится эмоциями, необходимо принять обдуманное решение. Поэтому объявляю, что мой последний рабочий день на посту генерального секретаря Олимпийского комитета Эстонии - 18 октября, а во-вторых, я не буду баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета», - продолжил он.

«Искренне: для меня было честью и удовольствием стать частью эстонского олимпийского движения. Но в какой-то момент разумно отойти в сторону, и этот момент настал», - подытожил Суклес.