Потерянный багаж при прибытии в пункт назначения может омрачить впечатление от поездки. Эксперт по страхованию объясняет, какие шаги нужно предпринять и чего следует избегать, чтобы страхование путешествий покрыло неожиданные расходы, связанные с потерянным багажом.
Эксперт объясняет: самые частые ошибки в случае задержки или потери багажа
Перед поездкой важно оценить вещи и предметы, которые вы собираетесь взять с собой, а также их стоимость.
Руководитель направления личного страхования компании BTA Ольга Трошин объясняет, что в страховании путешествий нет единого стандарта по возмещению убытков за багаж. «Размер возмещения зависит от размера страховой суммы багажа, выбранной страхователем, обстоятельств случая, а также соблюдения правил безопасности застрахованным лицом: например, не оставлял ли он чемодан или сумку без присмотра, на видимом месте в автомобиле или в незапертом автомобиле», - говорит она и добавляет, что в вышеуказанных случаях при страховании багажа рекомендуется учитывать реальную стоимость техники и не выходить за рамки стандартных сумм.
Эксперт по страхованию подчеркивает, что в случае потери багажа страховая компания покрывает расходы на предметы первой необходимости, которые понадобятся в поездке. «Тем не менее, важно ознакомиться с условиями страхования путешествий, чтобы узнать, какие предметы багажа не страхуются. Например, это могут быть предметы антиквариата, парфюмерия и продукты питания», - приводит эксперт несколько примеров.
Если багаж задержан в пункте назначения как минимум на четыре часа
Страховым случаем страховой защиты багажа, считается ситуация, когда в пункте назначения багаж, переданный транспортной компании, задерживается более чем на четыре часа, а застрахованное лицо находится там не менее 24 часов. Также важно знать, что ущерб, связанный с задержкой багажа, не покрывается в стране проживания застрахованного лица.
«Например, BTA возмещает до 30% от суммы страхования багажа на приобретение предметов первой необходимости, например гигиенических средств и одежды, соответствующей местному климату. Защита действует на протяжении всего страхового периода», - объясняет Трошин.
Иными словами, если страховая сумма багажа составляет 1000 евро, то при вышеупомянутых условиях в случае задержки багажа страховая компания покрывает до 300 евро на приобретение предметов первой необходимости. В то же время стоит учитывать, что при меньших страховых суммах 30 процентов компенсации может составлять всего 50 евро, что, к сожалению, является недостаточным для покрытия расходов на приобретение вещей первой необходимости. Поэтому при выборе страховой суммы следует оценивать риски и принимать наилучшее решение, или при необходимости проконсультироваться со страховщиком.
Также важно помнить, что в случае потери или задержки багажа необходимо немедленно уведомить страховую компанию и предоставить все необходимые документы. Примером может служить ситуация, когда справка, выданная транспортной компанией, была потеряна, и поэтому нельзя было начать процесс урегулирования убытков. «Справка, выданная транспортной компанией о задержке или потере багажа, обязательна», - подчеркивает Трошин и добавляет, что важные документы всегда следует хранить при себе. Процесс урегулирования убытков может потребовать и другие документы, связанные с инцидентом, например, посадочные талоны.
В отеле храните ценные вещи в сейфе, в машине - в бардачке или багажнике
Даже в гостиничном номере все личные документы и ценные вещи должны находиться в сейфе. Во время путешествия на автомобиле вещи не следует оставлять на видном месте, их лучше положить в багажник или бардачок. Это поможет избежать ситуации, когда в процессе урегулирования убытков выясняется, что вещь находилась в автомобиле на видном месте, и позже с сожалением констатируется, что причиной инцидента стала неосторожность или небрежность застрахованного лица, и поэтому ущерб не подлежит возмещению.
Получение страхового возмещения и процесс рассмотрения убытков
Получение компенсации и процесс урегулирования убытков происходит после проведения процесса, который включает выяснение причины, размера и других важных обстоятельств, связанных с убытком. «Страховая компания обязана завершить урегулирование и принять решение о возмещении убытка не позднее 15 календарных дней после получения всех необходимых документов, - объясняет Трошин. - Поэтому чем быстрее документы будут предоставлены страховщику, тем эффективнее будет процесс выплаты страховой компенсации».
«В случае потери или задержки багажа важно действовать быстро и правильно, чтобы избежать возможных трудностей при выплате страхового возмещения. Сохраняя свои личные вещи в безопасности и следуя требованиям страховой компании, можно значительно снизить убытки и обеспечить быстрое возмещение. Перед планируемой поездкой путешественники всегда должны тщательно изучить условия страхования и выбрать страховую сумму, соответствующую их потребностям», - подводит итог Трошин и добавляет, что в случае появления вопросов всегда стоит проконсультироваться со страховщиком.