Эксперт объясняет: самые частые ошибки в случае задержки или потери багажа

«Например, BTA возмещает до 30% от суммы страхования багажа на приобретение предметов первой необходимости, например гигиенических средств и одежды, соответствующей местному климату. Защита действует на протяжении всего страхового периода», - объясняет Трошин.

Иными словами, если страховая сумма багажа составляет 1000 евро, то при вышеупомянутых условиях в случае задержки багажа страховая компания покрывает до 300 евро на приобретение предметов первой необходимости. В то же время стоит учитывать, что при меньших страховых суммах 30 процентов компенсации может составлять всего 50 евро, что, к сожалению, является недостаточным для покрытия расходов на приобретение вещей первой необходимости. Поэтому при выборе страховой суммы следует оценивать риски и принимать наилучшее решение, или при необходимости проконсультироваться со страховщиком.

Также важно помнить, что в случае потери или задержки багажа необходимо немедленно уведомить страховую компанию и предоставить все необходимые документы. Примером может служить ситуация, когда справка, выданная транспортной компанией, была потеряна, и поэтому нельзя было начать процесс урегулирования убытков. «Справка, выданная транспортной компанией о задержке или потере багажа, обязательна», - подчеркивает Трошин и добавляет, что важные документы всегда следует хранить при себе. Процесс урегулирования убытков может потребовать и другие документы, связанные с инцидентом, например, посадочные талоны.

В отеле храните ценные вещи в сейфе, в машине - в бардачке или багажнике