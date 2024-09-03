Члены депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Китаем отправились с десятидневным визитом в КНР. Часть расходов которого покрывает Пекин.
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Цахкна: визит членов Рийгикогу в Китай выглядит неоднозначно, необходимо учитывать контекст ситуации
Перевод: Валерия Ермакова
«Члены Рийгикогу свободны в своих словах и действиях. Поездки в Китай осуществляются, и это обычная практика - посещать страны, с которыми у нас есть дипломатические отношения», - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.