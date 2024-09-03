Карты Общественный транспорт Таллинна ждут большие перемены: смотрите, как изменят маршрутную сеть

Изменения планируется начать с осенних школьных каникул, начиная с 21 октября, но до принятия окончательных решений у жителей будет возможность оставить свои отзывы как на встречах, так и на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork. Все отзывы будут проанализированы по районам, а затем на поднятые вопросы и предложения даны ответы.

Мэр Евгений Осиновский призывает жителей Таллинна активно участвовать в обсуждении обновлений маршрутной сети общественного транспорта. «Планируемые изменения затрагивают всех пользователей общественного транспорта, поэтому важно получить обратную связь от как можно большего числа горожан. На основе ваших отзывов мы сможем определить, нуждаются ли предложенные изменения в доработке, прежде чем принимать окончательные решения», - отметил Осиновский.

Вице-мэр Кристьян Ярван добавил, что подробное представления планов и сбор дополнительной обратной связи начнутся уже со следующего понедельника. «Хотя Таллиннский департамент транспорта сделал все предложения по модернизации маршрутной сети на основе полученных данных, мы серьезно относимся к мнению горожан. Если выяснится, что какой-то план требует дополнительного анализа или рассмотрения альтернатив, мы это учтем, и ни одно решение не будет продвигаться в обязательном порядке», - заверил Ярван.