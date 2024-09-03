С 2026 года государство снизит верхний предел пособия по уходу за ребенком с нынешнего трехкратного среднего до двукратного среднего заработка, с того же года государство установит верхний предел пособия по временной нетрудоспособности и перестанет выплачивать пособие одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых.

Пособие по уходу за ребенком будет иметь новый верхний предел

Чтобы компенсировать снижение верхнего предела пособия по уходу за ребенком, родительская компенсация остается прежней, даже если родитель при этом работает и получает зарплату.

Снижение верхнего предела пособия по уходу за ребенком позволит в 2026 году сэкономить в госбюджете 13 млн евро, а к 2027 году - до 27 млн евро в год. В прошлом году стоимость пособий по уходу за ребенком из госбюджета составила 349 млн евро. Снижение верхнего предела затрагивает около 3500 человек в год, или примерно 12 процентов получателей родительской компенсации.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, зарплаты быстро выросли и будут расти в будущем, средняя зарплата в Эстонии, например, уже превышает две тысячи евро. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость социальных пособий и льгот, желательно довести потолок пособия по уходу за ребенком до уровня двух средних заработных плат.

Выплаты по больничному листу будут иметь верхний предел