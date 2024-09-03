На обсуждении госбюджета правительство приняло решения о сокращении социальных расходов. Основные изменения включают установление верхнего предела для выплат по больничным листам и пособиям по уходу за ребенком.
РЕШЕНО ⟩ Пособие по уходу за ребенком станет ниже, а на выплаты по больничному листу будет установлен верхний предел (2)
С 2026 года государство снизит верхний предел пособия по уходу за ребенком с нынешнего трехкратного среднего до двукратного среднего заработка, с того же года государство установит верхний предел пособия по временной нетрудоспособности и перестанет выплачивать пособие одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых.
Пособие по уходу за ребенком будет иметь новый верхний предел
Чтобы компенсировать снижение верхнего предела пособия по уходу за ребенком, родительская компенсация остается прежней, даже если родитель при этом работает и получает зарплату.
Снижение верхнего предела пособия по уходу за ребенком позволит в 2026 году сэкономить в госбюджете 13 млн евро, а к 2027 году - до 27 млн евро в год. В прошлом году стоимость пособий по уходу за ребенком из госбюджета составила 349 млн евро. Снижение верхнего предела затрагивает около 3500 человек в год, или примерно 12 процентов получателей родительской компенсации.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, зарплаты быстро выросли и будут расти в будущем, средняя зарплата в Эстонии, например, уже превышает две тысячи евро. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость социальных пособий и льгот, желательно довести потолок пособия по уходу за ребенком до уровня двух средних заработных плат.
Выплаты по больничному листу будут иметь верхний предел
С 2026 года будет введен верхний предел для пособия по временного нетрудоспособности, которое также будет привязано к средней заработной плате в Эстонии за два года. На часть пособия по больничному листу, которое выплачивает работодатель (с 4-го по 8-й день), верхний предел не будет распространяться. Изменение приведет к экономии от 4 до 4,4 миллиона евро в год для бюджета медицинского страхования, который сейчас испытывает дефицит.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) заявила, что унификация различных государственных пособий является разумным шагом, который поможет более справедливо распределять пособия в обществе. «Мы стремимся к тому, чтобы государственные дотации и пособия становились все более ориентированными на потребности, чтобы помощь и поддержка доходили до тех, кто действительно в них нуждается. Установление верхнего предела на уровне двух средних месячных зарплат - это справедливое изменение», - сказала Сиккут.
Пособие одиноким пенсионерам, проживающим в доме престарелых, больше не будет выплачиваться
Правительство прекращает выплату пособия одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых, поскольку в результате реформы системы социального попечения государство покрывает большую часть расходов на содержание домов престарелых, и дополнительное пособие в размере 200 евро больше не является необходимым.
Эти изменения затронут примерно 6700 человек в 2025 году, что составляет около десяти процентов от всех получателей пособия для одиноких пенсионеров.
По прогнозам, это позволит сэкономить в государственном бюджете в следующем году от 1,34 до 1,54 миллиона евро. Для сравнения: текущий бюджет на пособия одиноким пенсионерам составляет 17,9 миллиона евро.
Государство больше не будет платить налог за супруга или зарегистрированного партнера, находящегося на иждивении
С 2026 года государство прекращает уплату социального налога за супруга или зарегистрированного партнера, находящегося на иждивении, у которого есть дети. Цель изменений - побудить обоих родителей выйти на рынок труда, что обеспечит им не только медицинское страхование, но и пенсионное и страхование от безработицы. Изменение не затронет родителей, воспитывающих детей младше трех лет, а также родителей с тремя и более детьми.
По данным Портала здоровья, сейчас государство платит социальный налог на медицинское страхование для 1051 иждивенца. Эти люди смогут обратиться в Кассу по безработице, найти работу или оформить добровольное медицинское страхование.
Ожидается, что изменения принесут государственному бюджету от 1,4 до 3,3 миллиона евро в год.