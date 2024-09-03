Злоумышленники проникли на борт чужого катера и украли рыболовное снаряжение

Полиции сообщили, что в период с 20 по 25 августа был взломан катер, стоявший у лодочного моста в устье реки Рейу, в поселке Пайкузе рядом с городской чертой Пярну. В неизвестное время в этом промежутке были украдены как предметы внутреннего интерьера катера, так и рыболовное снаряжение. Обстоятельства происшествия и размер ущерба уточняются.