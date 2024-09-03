В понедельник на рабочий стол в Пярнуском отделении полиции легло дело о вандализме и краже, совершенной в устье реки Рейу.
Злоумышленники проникли на борт чужого катера и украли рыболовное снаряжение
Перевод: Павел Соболев
Полиции сообщили, что в период с 20 по 25 августа был взломан катер, стоявший у лодочного моста в устье реки Рейу, в поселке Пайкузе рядом с городской чертой Пярну. В неизвестное время в этом промежутке были украдены как предметы внутреннего интерьера катера, так и рыболовное снаряжение. Обстоятельства происшествия и размер ущерба уточняются.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража». За присвоение чужого имущества виновному грозит денежное взыскание или лишение свободы на срок до трех лет.