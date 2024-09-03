Вечером в понедельник неподалеку от поселка Кярстна в Вильяндиской волости женщина на мопеде вылетела в кювет. И женщина, и ехавший с ней вместе в качестве пассажира ребенок были доставлены в больницу.
В больницу доставили женщину и ребенка, вылетевших на мопеде в кювет
По данным полиции, авария произошла на 23-м километре дороги Лооди-Хельме. За рулем мопеда находилась 37-летняя женщина, а пассажиром была восьмилетняя девочка. Женщина не справилась с управлением при левом повороте и мопед вылетел с дороги.
И женщине, и ребенку потребовалась госпитализация.