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В больницу доставили женщину и ребенка, вылетевших на мопеде в кювет

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Вечером в понедельник неподалеку от поселка Кярстна в Вильяндиской волости женщина на мопеде вылетела в кювет. И женщина, и ехавший с ней вместе в качестве пассажира ребенок были доставлены в больницу.

По данным полиции, авария произошла на 23-м километре дороги Лооди-Хельме. За рулем мопеда находилась 37-летняя женщина, а пассажиром была восьмилетняя девочка. Женщина не справилась с управлением при левом повороте и мопед вылетел с дороги.

И женщине, и ребенку потребовалась госпитализация.

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