Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о поджоге автомобиля в Пярну, а также о незаконном пересечении границы. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на цокольном этаже пятиэтажного дома на улице Койду в Кесклинне и о застрявшей на мосту девочке в Валга.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поджог автомобиля, незаконное пересечение границы, застрявшая на мосту девочка
Насилие
30 августа поступило сообщение, что неизвестный избил 57-летнего мужчину в многоквартирном доме на улице Суйтсу в Кесклинне.
30 августа в многоквартирном доме в Ласнамяэ произошла ссора между двумя сожителями, в результате которой пострадала женщина. Полиция задержала 60-летнего мужчину.
30 августа поступило сообщение, что 53-летний мужчина избил свою жену в Пыхья-Таллинне.
31 августа поступило сообщение, что 35-летний мужчина избил сожительницу в Пыхья-Таллинне. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
1 сентября полиция получила вызов в волость Алутагузе, где пьяный мужчина в ходе ссоры избил женщину. Нападавший был задержан.
31 августа в полицию поступило сообщение, что неизвестный избил 29-летнего мужчину в ходе конфликта в Кохтла-Ярве.
31 августа в полицию поступил вызов на проспект Кангеласте в Нарве, где 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил трех человек. Нападавший был задержан.
30 августа в полицию поступило сообщение, что 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 24-летнего в волости Винни. Полиция задержала нападавшего.
30 августа в полицию поступило сообщение, что в районе Таммисте в Пярну произошел конфликт, в ходе которого 35-летняя женщина напала на другую и нанесла ей увечья.
В полицию поступило сообщение, что 1 сентября 32-летний мужчина напал на свою сожительницу в районе Май в Пярну. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Поджог
В полицию поступило сообщение, что 1 сентября на улице Вана-Ряэма в Пярну был подожжен автомобиль Mercedes-Benz Vito. Обстоятельства происшествия и причиненный ущерб устанавливаются.
Кражи
30 августа поступило сообщение, что на улице Кеэмикуте в Маарду из припаркованного автомобиля были украдены деньги и личные вещи. Ущерб устанавливается.
31 августа в Кесклинне из подъезда многоквартирного дома на улице Асула была украден пристегнутый велосипед Nuroad. Ущерб составил 1668 евро.
31 августа из предприятия на Рохунеэме-теэ в Хаабнеэме были украдены деньги и цветы. Ущерб составил 712 евро.
31 августа в полицию сообщили, что в деревне Пангоди волости Камбья из гаража были украдены газонный трактор и детский квадроцикл. Точный размер ущерба уточняется.
В полицию сообщили, что 28 августа на улице Анне в Тарту был украден пристегнутый зеленый велосипед. Ущерб составил 350 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили десятерых граждан России, четырех граждан Молдовы, одного гражданина США, одного гражданина Перу, одного гражданина Украины и одного гражданина Колумбии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России, одного гражданина Испании, одного гражданина Грузии и одного гражданина Узбекистана.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
В выходные пограничники обнаружили четыре незаконных пересечения временной контрольной линии на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водителям маломерных судов были назначены штрафы.
1 сентября бдительный гражданин сообщил пограничникам, что на реке Нарва был замечен переплывающий человек из Эстонии в Россию. Российские пограничники задержали нарушителя.
31 августа пограничники на пограничном переходе «Нарва-1» на выезде из Эстонии при проверке документов гражданина Молдовы обнаружили, что он незаконно находился в Шенгенской зоне 1642 дня, из них один день в Эстонии. Ему было выписано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года и назначен штраф в размере 200 евро. После проведения процессуальных действий он выехал в Россию.
Поздно вечером 30 августа пограничники обнаружили, что человек пересек временную контрольную линию в сухом русле реки Нарва из Эстонии в Россию. Российские пограничники задержали нарушителя.
Пожары
30 августа в 17:11 на улице Пунане в Ласнамяэ был замечен дым, идущий с балкона многоквартирного дома. Между первым и вторым этажами горел мусор, который, вероятно, загорелся от попавшего туда окурка. До прибытия спасателей житель верхнего этажа потушил пожар водой. Спасатели проверили место термокамерой, и опасности больше не было.
30 августа в 19:03 поступило сообщение о пожаре на цокольном этаже пятиэтажного дома на улице Койду в Кесклинне. Сообщивший человек отключил электричество в доме и начал тушение. В одном из концов подвала горел хранящийся там паркет. Пожар был ликвидирован к 19:34.
30 августа в 16:40 спасатели получили вызов в садоводческое товарищество Ваарика в деревне Лайтсе волости Сауэ, где ночью возле дачи был замечен дым от пожара. Спасатели потушили два тлеющих очага. На том же месте 31 августа в 1:31 они потушили новый очаг возгорания.
31 августа в 15:40 поступило сообщение, что в деревне Сымеру волости Козе в доме из-под потолка над бойлером идет дым. Электричество в доме было отключено. Жители смогли самостоятельно ликвидировать возгорание. Спасатели вскрыли для проверки межпотолочное пространство и охладили место пожара. Возгорание началось из-за неисправности электропроводки.
1 сентября в 17:31 поступило сообщение, что в деревне Вяэна-Йыэсуу волости Харку целый день кто-то сжигал пластик, и неприятный запах распространился по всей деревне. Спасатели провели разъяснительную беседу с человеком, сжигавшим пластик в бочке, объяснив, что в костре можно сжигать только чистую (непропитанную) древесину, картон и бумагу. Мебель, пропитанную или покрашенную древесину, шины, кабели, пластик, одежду и строительные отходы нельзя бросать в костер, так как их сжигание напрямую отравляет природу и людей.
В 13:27 в деревне Каявере волости Тарту загорелся моторный отсек легкового автомобиля Audi A4. Пламя было потушено огнетушителем, предоставленным водителем проезжавшего мимо автомобиля. Спасатели окончательно потушили пожар водой и отодвинули автомобиль на обочину. Владельцу автомобиля было поручено организовать его эвакуацию.
2 сентября в 8:31 в деревне Сымерпалу волости Выру в жилом доме загорелась стена из-за короткого замыкания в проводке. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
ДТП
1 сентября в 22:19 спасатели выехали на А.Х.Таммсааре-теэ в Мустамяэ, где произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя легковыми автомобилями. Спасатели устранили угрозу возгорания одного из автомобилей, а затем расчистили дорогу.
В 12:02 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля в деревне Меллисте волости Кастре, где устранили опасность возгорания и засыпали разлитое на дороге масло абсорбирующим веществом.
В 14:22 спасатели выезжали на место дорожно-транспортного происшествия с участием внедорожника и легкового автомобиля в деревне Веду волости Тарту, где они устранили опасность возгорания и засыпали пролитые жидкости абсорбирующим веществом. Одного пострадавшего доставила в больницу скорая помощь.
Прочее
30 августа в 15:09 на Козе-теэ в Пирита сломанное дерево повредило линию электропередачи и забор детского сада, перекрыв дорогу. Спасатели убрали дерево, отодвинули уличный фонарь и обозначили участок, на который упала линия электропередачи. Об этом происшествии сообщили электрикам.
30 августа в 19:14 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городском парке в Валга десятилетняя девочка застряла ногой между конструкциями моста. Спасатели с помощью рычагов освободили девочку и передали ее скорой помощи для проверки здоровья.