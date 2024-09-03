СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Поджог автомобиля, незаконное пересечение границы, застрявшая на мосту девочка

В выходные пограничники обнаружили четыре незаконных пересечения временной контрольной линии на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водителям маломерных судов были назначены штрафы.

1 сентября бдительный гражданин сообщил пограничникам, что на реке Нарва был замечен переплывающий человек из Эстонии в Россию. Российские пограничники задержали нарушителя.

31 августа пограничники на пограничном переходе «Нарва-1» на выезде из Эстонии при проверке документов гражданина Молдовы обнаружили, что он незаконно находился в Шенгенской зоне 1642 дня, из них один день в Эстонии. Ему было выписано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года и назначен штраф в размере 200 евро. После проведения процессуальных действий он выехал в Россию.

Поздно вечером 30 августа пограничники обнаружили, что человек пересек временную контрольную линию в сухом русле реки Нарва из Эстонии в Россию. Российские пограничники задержали нарушителя.

Пожары

30 августа в 17:11 на улице Пунане в Ласнамяэ был замечен дым, идущий с балкона многоквартирного дома. Между первым и вторым этажами горел мусор, который, вероятно, загорелся от попавшего туда окурка. До прибытия спасателей житель верхнего этажа потушил пожар водой. Спасатели проверили место термокамерой, и опасности больше не было.