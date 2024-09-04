Нож в спину нарвитянам: Enefit Power хочет еще больше поднять цены на отопление

По словам Карпикова, сейчас большие надежды возлагаются на Департамент конкуренции, который может не удовлетворить ходатайство Enefit Power. Также вице-мэр пообещал уточнить у юриста, может ли город вмешаться в проведение конкурса. «Самой большой проблемой все равно останется Narva Soojusvõrk, потому что новые производители могут пообещать определенную стоимость тепла только в том случае, если условно пять лет цена на передачу тепла не повышается, но вряд ли Narva Soojusvõrk на это согласится», - считает Карпиков.

Анна Медведева, специалист по коммуникациям Eesti Energia AS, сообщила Rus.Postimees, что Enefit Power может ходатайствовать о повышении тарифа, если он не покрывает расходы на производство тепла. «А далее правильность и обоснованность соответствующего ходатайства проверяет и корректирует департамент Конкуренции. Сейчас Enefit Power производит тепло из газа, а цена на него выросла. Когда снизится цена на газ, тогда и цена отопление станет ниже», - сказала она.

По словам специалиста по коммуникациям, если посмотреть на переменные расходы (газ + налог на CO2), то они составляют около 90 евро за мегаватт-час, к этому нужно прибавить прочие затраты (рабочая сила, обслуживание и ремонт оборудования). «Департаменту конкуренции подано ходатайство повышения цены производителя до 96,43 евро за мегаватт-час. Пока Департамент конкуренции не утвердил новую цену, то убытки несет госпредприятие Enefit Power», - заявила Медведева.

Она добавила, что требование организации конкурса исходит из Закона о централизованном теплоснабжении. Такой конкурс является публичным, открытым и недискриминационным, и в нем могут участвовать все компании, соответствующие условиям конкурса. Условия должны быть согласованы с Департаментом конкуренции. С выигравшим конкурс поставщиком заключается договор сроком до 12 лет, окончательный тариф также должен утвердить Департамент конкуренции.