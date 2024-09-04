Многие нарвитяне с ужасом ждут нового отопительного сезона - цены на тепло в приграничном городе стали непомерно высокими, и это ни для кого не секрет. Но есть вероятность, что скоро они станут еще выше.
Нож в спину нарвитянам: Enefit Power хочет еще больше поднять цены на отопление
В конце неделю августа Enefit Power, дочернее предприятие Eesti Energia, обратилось в Департамент конкуренции с просьбой снова повысить цены на тепло в Нарве. Если Департамент конкуренции удовлетворит просьбу, цена для потребителя составит около 115 евро за мегаватт-час. На данный момент цена составляет примерно 89,5 евро за мегаватт-час.
Заместитель гендиректора Департамента конкуренции Кюлли Хааб сообщила ERR, что ходатайство пока рассматривается и не факт, что оно будет удовлетворено. Но такой запрос от Enefit Power привел к тому, что Департамент конкуренции обязал Narva Soojusvõrk, которая, в свою очередь, принадлежит Enefit Power, объявит конкурс на производство тепла в Нарве. Конкурс должен быть объявлен не позднее 1 октября.
«Я плохо отношусь к ходатайству Enefit Power, это нож в спину нарвитянам. Но город не имеет голоса в этой ситуации, так как Narva Soojusvõrk - это частная фирма. Раньше 30% компании принадлежали городу, но потом их продали», - рассказал вице-мэр Нарвы Олег Карпиков.
По словам Карпикова, он надеется, что в результате конкурса на рынок придут не менее трех-четырех игроков, готовых предложить свои услуги. «Если придет еще хоть один поставщик тепла, Narva Soojusvõrk должна будет согласовать с Департаментом конкуренции условия конкурса, сам конкурс будет длиться 40 дней, то есть все это продлится приблизительно до марта. Только тогда новый игрок придет в город и будет что-то строить», - добавил вице-мэр.
По словам Карпикова, сейчас большие надежды возлагаются на Департамент конкуренции, который может не удовлетворить ходатайство Enefit Power. Также вице-мэр пообещал уточнить у юриста, может ли город вмешаться в проведение конкурса. «Самой большой проблемой все равно останется Narva Soojusvõrk, потому что новые производители могут пообещать определенную стоимость тепла только в том случае, если условно пять лет цена на передачу тепла не повышается, но вряд ли Narva Soojusvõrk на это согласится», - считает Карпиков.
Анна Медведева, специалист по коммуникациям Eesti Energia AS, сообщила Rus.Postimees, что Enefit Power может ходатайствовать о повышении тарифа, если он не покрывает расходы на производство тепла. «А далее правильность и обоснованность соответствующего ходатайства проверяет и корректирует департамент Конкуренции. Сейчас Enefit Power производит тепло из газа, а цена на него выросла. Когда снизится цена на газ, тогда и цена отопление станет ниже», - сказала она.
По словам специалиста по коммуникациям, если посмотреть на переменные расходы (газ + налог на CO2), то они составляют около 90 евро за мегаватт-час, к этому нужно прибавить прочие затраты (рабочая сила, обслуживание и ремонт оборудования). «Департаменту конкуренции подано ходатайство повышения цены производителя до 96,43 евро за мегаватт-час. Пока Департамент конкуренции не утвердил новую цену, то убытки несет госпредприятие Enefit Power», - заявила Медведева.
Она добавила, что требование организации конкурса исходит из Закона о централизованном теплоснабжении. Такой конкурс является публичным, открытым и недискриминационным, и в нем могут участвовать все компании, соответствующие условиям конкурса. Условия должны быть согласованы с Департаментом конкуренции. С выигравшим конкурс поставщиком заключается договор сроком до 12 лет, окончательный тариф также должен утвердить Департамент конкуренции.