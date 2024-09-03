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На US Open определились все четвертьфинальные пары

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Янник Синнер на US Open.
Янник Синнер на US Open. Фото: Geoff Burke

На Открытом чемпионате США по теннису, последнем в году турнире серии Большого шлема, определились все четвертьфинальные пары: как в женском, так и в мужском зачетах.

Четвертьфинальные пары (мужчины, одиночный разряд)

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия).

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Алекс де Минор (Австралия).

Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия).

Григор Димитров (Болгария) – Фрэнсис Тиафо (США).

Четвертьфинальные пары (женщины, одиночный разряд)

Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США).

Чжэнь Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко (Беларусь).

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Мухова (Чехия).

Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США).

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