На Открытом чемпионате США по теннису, последнем в году турнире серии Большого шлема, определились все четвертьфинальные пары: как в женском, так и в мужском зачетах.
На US Open определились все четвертьфинальные пары
Четвертьфинальные пары (мужчины, одиночный разряд)
Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия).
Джек Дрэйпер (Великобритания) – Алекс де Минор (Австралия).
Тейлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия).
Григор Димитров (Болгария) – Фрэнсис Тиафо (США).
Четвертьфинальные пары (женщины, одиночный разряд)
Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США).
Чжэнь Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко (Беларусь).
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Мухова (Чехия).
Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США).